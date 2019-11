El secretario general del PPdeG pide "disculpas" tras la polémica generada e insiste en que hizo "un chascarrillo"

"Quiero invitaros a que metáis la mano, ahora cuando lleguéis a casa, en el buzón de vuestros vecinos y cojáis los sobres de la bandera de España, que los abráis y los tiréis con el sobre, y tiréis esas papeletas al cubo de la basura. Estaréis haciendo lo mismo que si vuestros vecinos usasen esas papeletas el domingo para ir a votar y seguro que de esa forma le ahorraréis un disgusto a nuestro país", llamó Tellado, en el mitin celebrado este jueves en Cee.

Posteriormente, el dirigente popular, en una conversación con Europa Press, restó relevancia a sus palabras, que situó en el plano metafórico e incidió en que su objetivo era hacer un chiste para incidir en la idea de que solo votar al PP es "útil".

"Es evidente que se trata de un chascarrillo. Si a alguien ha molestado, pido disculpas. Pero insisto en unir el voto para evitar que gane Pedro Sánchez", agregó, posteriormente, en la misma línea, en su perfil de la red social 'Twitter'.

ABASCAL

Lo hizo en medio de una polémica generada en redes, en la que ha intervenido el líder de Vox, Santiago Abascal. "El sicario de Feijóo animando a cometer delitos electorales y a violar la correspondencia. Tremendo. Espero una inmediata condena del PP", ha señalado en su perfil de 'Twitter'.

Tellado le ha respondido y ha insistido en que ya había aclarado que se trataba de "un chascarrillo inadecuado". "Y he pedido disculpas si a alguien ha molestado. Lo que no acepto es que nadie me llame sicario", ha apostillado el dirigente popular.

En redes también ha intervenido el PSdeG, quien ha ironizado con que "ahora los amigos de los sobres llaman a robar de los buzones las papeletas de sus socios en Madrid, Andalucía, Murcia...". "Movilízate, vota. ¡Tenemos que hacer frente a esta derecha y a sus apéndices de la ultraderecha!", proclaman los socialistas.