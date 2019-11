10N.- Baldoví vol "exportar" el Botànic perquè "una altra forma d'acordar és possible": "Venim a sumar als cabrejats"

Així s'ha pronunciat durant l'acte 'Bon Govern' i tancament de campanya de Més Compromís -marca conjunta la que concorren a les eleccions generals Més País i Compromís-, juntament amb el candidat a la Presidència del Govern, Íñigo Errejón; la número dos en la llista al Congrés per València, Maria Josep Picó, la coportaveu de Compromís Mónica Oltra, i l'alcalde de València i membre de Compromís, Joan Ribó.

Baldoví ha aprofitat la seua intervenció per a llançar un "missatge a tots aquells que el diumenge estan plantejant-se si anar o no anar" a les urnes. "Hem d'anar a Madrid a exportar la manera de fer les coses que tenim ací, 'valencianitzar' la política de Madrid", ha defès, per a ressaltar la "mentalitat exportadora" i d'"eixir al món" dels valencians, que "van vendre les seues taronges per tota Europa sense saber una paraula d'anglés".

El coportaveu de Compromís ha criticat "tots aquells que han fet més contracapampanya que campanya pròpia" i que "estan utilitzant el verb dividir". En contraposició, ha subratllat que Més Compromís ha vingut a sumar als cabrejats, als desencantats, als decebuts".

"Hem vingut a il·lusionar i sumar perquè una altra manera de negociar i acordar és possible: la que fem ací cada dia, la manera valenciana de fer les coses", ha sostingut, al mateix temps que ha citat la senadora italiana vitalícia Liliana Segre per a advertir que "si la democràcia no la usem acabarà morint".