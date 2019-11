10N.- Errejón avisa que l'extrema dreta ha posat "en la diana" Compromís: "Que ens apunten també a Més País"

Així ho ha manifestat durant l'acte 'Bon Govern' i tancament de campanya de Més Compromís -marca conjunta la que concorren a les eleccions generals Més País i Compromís-, juntament amb el cap de llista al Congrés, Joan Baldoví, la número dos en la llista al Congrés per València, Maria Josep Picó, la coportaveu de Compromís Mónica Oltra, i l'alcalde de València i membre de Compromís, Joan Ribó.

Errejón ha recordat que Vox, PP i Ciutadans han demanat junts en l'Assemblea de Madrid que el Govern central procedisca a il·legalitzar els partits separatistes que atempten contra la unitat de la nació amb els instruments legals al seu abast o procedint a les reformes legals que habiliten a açò, i ha demanat a tota la gent que no sàpia si acudir diumenge que ve a votar que "prenguen nota", ja que açò "obri la porta a la prohibició de formacions polítiques amb les quals no estiguen d'acord".

D'aquesta manera, ha apel·lat "a la gent que encara estiga pensant si mereix la pena votar o no, que està farta, cansada, que sent que el seu vot no serveix per a res, o que li han decebut" i ha demanat que "mire el que van fer les tres dretes en l'Assemblea de Madrid" i que "marca el camí del què volen fer en tota Espanya".

El líder de Més País ha defès que "el vot és molt valuós perquè serveix per a defendre que no fem marxa enrere davant dels qui ens volen fer retrocedir 40 o 50 anys" i ha cridat a "tancar la porta a l'extrema dreta amb una política de desbloqueig i a no confiar en els mateixos que ens van portar a la repetició electoral".

La seua intenció és fer dur a terme polítiques "al servici de la gent" i donar l'oportunitat de "votar" una opció amb "consciència, progressista, verd, justa, feminista i de respecte" i ha garantit que "el vot serà respectat" perquè "ningú torne a llançar els daus sinó que posarà per davant les famílies treballadores".

A PSOE I UNIDES PODEM: "HA PAGAT LA PENA?"

Errejón, que ha valorat l'experiència de concórrer amb Compromís a les eleccions generals del 10 de novembre, ha assegurat que aquesta és una "llavor per a anar cap a endavant" que espera que "tindrà recompensa electoral i política". "Estic molt orgullós de donar aquest pas endavant amb vosaltres companys i companyes", ha asseverat.

Així mateix, ha aprofitat per a demanar fer unes "reflexions" sobre el PSOE i Unides Podem i els ha preguntat si aquesta campanya electoral, que considera una "autopista per a l'extrema dreta, ha pagat la pena "per uns escons més" o un ministeri més o menys.

Davant d'açò, ha animat a donar "força" de Més País i Més Compromís en el Congrés dels Diputats per a garantir que "Sánchez i Iglesias ens porten a terceres eleccions" i per a "no regalar més oportunitats a l'extrema dreta".

Al seu juí, estem en una "cruïlla" de "por i incertesa" i ara hi ha una opció de "reconstruir" una "societat trencada". Mentre "hi ha miserables i covards que proposen cohesionar-la amb l'odi cap al mes feble", ha dit en referència a Vox, ha defès que "hi ha una altra opció" per a "refer la societat trencada retornant a la gent ocupació amb drets, tindre un futur amb independència del codi postal o dels cognoms, igualtat d'oportunitats i que aprofite el talent de tots".

"La recepta -ha afegit- és l'escola pública, per açò l'han atacat, per un exercici de fanatisme ideològic, perquè és garantia d'una societat cohesionada". "El nostre problema no és la diversitat, els que han començat a independitzar-se fa temps són els rics", ha apuntat.

L'EXEMPLE VALENCIÀ DE "POLÍTICA MIRACULOSA"

A partir del 10N, Íñigo Errejón ha apostat per "garantir els passos per a recuperar la cohesió i el contracte social, per a construir junts i juntes". En aquest sentit, ha lloat els acords de govern valencians tant en la Generalitat com en l'Ajuntament: "L'exemple valencià és un exemple de política miraculosa", ha ressaltat.

Així, ha reivindicat un Govern d'Espanya estiga "al costat" del Govern valencià, "al costat de les polítiques socials i de la defensa del territori verd que s'està fent ací". "Necessitem un exemple que puga garantir que la política serveix per a alguna cosa, perquè quan no, la gent es queda a casa".

Per a Errejón cal "reconstruir la confiança en la política, en els llaços socials. El repte és reconstruir la nostra societat i per a això haurem de demostrar que la política torna a ser útil per a la gent", ha conclòs.