10N.- Final d'una campanya 'exprés' amb canyes, gossos, picades d'ullet al valencià i entrepans per a guanyar forces

També hi ha hagut temps per a saludar algun gos, fer picades d'ullet al valencià i la seua literatura i hi ha qui ha hagut de parar a mitjan vesprada per a menjar un entrepà de pernil en una pensió davant el frenesí de l'agenda.

Durant els últims set dies s'han succeït els actes de campanya de llarg a llarg de la Comunitat Valenciana i els partits han redoblat els seus esforços per a quadrar agendes, engegar la logística i organitzar mítings en temps rècord, la qual cosa ha provocat en alguns casos el canvi d'agenda quasi en l'últim moment.

Com és habitual en les campanyes, no han faltat els actes a peu de carrer, amb militants i simpatitzants, tractant d'acostar el missatge a través del paladar, amb arròs al forn (PP), canyes (Ciutadans) o una xocolatada (Més Compromís) en les quals han participat candidats i dirigents polítics. També Més Compromís va fer l'ullet al col·lectiu LGTBI amb actes en les sales Picadilly i Peligro de València, protagonitzats per les 'drags queen' La Prohibida i Liz Dust.

Els grans mítings, que a l'abril es van celebrar en espais oberts aprofitant la primavera, aquesta vegada s'han celebrat en llocs tancats com poliesportius, auditoris, teatres o el recinte firal. En ells, la música també ha aportat un granet d'arena a la posada en escena, amb eleccions molt dispars, optant el PSOE per 'Resistiré', Vox per l'himne de la legió o el clàssic 'Que viva España', Unides Podem amb música èpica de tints cèltics, el PP fidel al seu himne instrumental i Cs per pop espanyol dels 80.

Més enllà dels ja quasi preceptius 'selfies' amb els candidats, algunes de les anècdotes de la campanya han sigut les màscares de terror que alguns socialistes es van col·locar a l'inici, donada la coincidència amb la nit d'Halloween, o l'aparició en un acte d'Albert Rivera a València del gos Pelayo, un ca similar a Lucas, que el candidat de Ciutadans va presentar en xarxes com a "arma secreta" davant el debat en televisió en un vídeo que es va fer viral. En aquest acte dedicat a la família, diversos xiquets van estar corretejant per l'escenari mentre el candidat feia la seua al·locució.

A més, una avaria d'un cotxe que va acabar cremant enfront de Fira València aquest dijous i va provocar un important embós en els voltants va fer que l'organització del míting de Vox optara per retardar-ho 40 minuts per a facilitar l'accés.

Que els candidats recorren aquests dies milers i milers de quilòmetres és un fet, amb agendes atapeïdes que inclouen visitar diverses comunitats en un mateix dia. El propi Pablo Casado (PP) ho va deixar clar i va comentar que aquest dijous abans del seu míting vespertí a València havia dinat a les 17 hores de camí un entrepà de pernil en una pensió de Muro d'Alcoi. Allí li van parlar en valencià, va dir, i ho va entendre perquè els seus avis també ho parlaven.

En aquesta campanya en clau valenciana també ha participat un nou protagonista, el candidat de Més País, Íñigo Errejón, que aliat amb Compromís per a la cita electoral va pronunciar íntegrament en valencià el seu mítin a València aquest dissabte i es va atrevir fins i tot a parafrasejar el poeta Vicent Andrés Estellés per a elogiar la confluència: "No hi havia a València dos amants com nosaltres".

Compromís ha apostat novament per les xarxes socials per a viralitzar els seus plantejaments. Ho va fer amb Mari Carmen, una militant jubilada de Castelló a qui va encomanar comentar el 'debat a cinc' en televisió, i també amb una paròdia de la cançó 'Fucking money men' de Rosalía, canviant-la per 'Fucking Finançament' per a denunciar l'infrafinançament valencià.