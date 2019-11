Oltra creu que "no hauria de tindre implicacions ètiques" la vinculació del cunyat de Ribó amb l'EMT

Així ha valorat la informació publicada per 'Las Provincias' sobre que el cunyat de Ribó és soci del bufet d'advocats que ha facturat 220.000 euros a l'empresa pública. L'alcalde ha assegurat que el seu cunyat no ha prestat cap servici a l'EMT com a advocat i que la decisió de contractar el gabinet va ser del president de l'entitat i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, també de la coalició.

Sobre aquest tema, Oltra ha precisat que, pel que té constància, "no hi ha una connexió econòmica" en aquest cas. "En principi, compartir un despatx on cadascun tinga la seua cartera de clients, si no afecta el vincle familiar, no hauria de tindre implicacions, ni ètiques ni estètiques", ha sostingut en la roda de premsa després del ple del Consell.

Preguntada per si és una vinculació compatible amb els "governs del canvi" o amb el Botànic, ha posat l'accent que ella no pot valorar la relació com a portaveu del Consell, ja que correspondria als portaveus de l'Ajuntament de València. També ha negat tindre coneixement que puga produir-se una vinculació familiar similar en algun representant de la Generalitat.

I respecte a si seria una connexió ètica o estètica, Oltra ha insistit que "si aquesta persona no té l'EMT en la seua cartera de clients no hauria de tindre implicacions, ni ètiques ni estètiques".