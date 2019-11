Ribó diu que fou Grezzi qui va contractar amb el despatx del seu cunyat

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat aquest divendres que el seu cunyat "en cap cas ha fet cap servici" a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat com a advocat i ha assenyalat que la decisió d'aquesta companyia pública de contractar amb el gabinet en el qual treballa el seu familiar i del que és accionista, va ser del president de l'entitat i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

"Això ho va acordar el president de l'EMT", ha dit Ribó en al·lusió a la decisió de designar un altre advocat d'eixe gabinet, Salvador Martínez, com a "secretari" del consell d'administració de la companyia municipal. Així mateix, el primer edil ha destacat que en aquest despatx cada lletrat "té la seua pròpia cartera de clients" i ha insistit que el seu familiar no ha treballat per a l'Empresa Municipal de Transports.

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de l'acte de tancament de campanya de Més Compromís, preguntat per la informació publicada aquest divendres per Las Provincias que indica que el seu cunyat és soci del bufet d'advocats que ha facturat 220.000 euros a l'EMT.

L'alcalde ha destacat, a l'inici de la seua resposta, que aquesta informació "ix el dia de tancament de la campanya" per a les eleccions general del pròxim diumenge i ha considerat que pot haver-hi "un intent molt clar" de relacionar-li a ell amb l'Empresa Municipal de Transports després del frau de quatre milions detectat en les seues arques.

"La primera cosa que s'ha de dir és que la informació ix el dia de tancament de la campanya. No sé si té alguna relació, és possible que tinga alguna relació. Crec que és un intent molt clar de relacionar la meua persona amb un tema, el de l'EMT", ha plantejat el responsable municipal.

Després d'açò ha assenyalat que té "molt poc que dir" respecte a la pertinença del seu cunyat al gabinet contractat per aquesta companyia i ha ressaltat que en "és una pràctica normal" entre els professionals del dret "fer un gabinet i constituir-se en equips d'advocats".

"Efectivament, el germà de la meua dona està en un gabinet d'advocats en el qual hi ha un altre advocat, que es diu Salvador Martínez, que va ser designat pel president de l'EMT com a secretari", ha manifestat Joan Ribó a continuació.

Carteres pròpies

Igualment, ha exposat que aquest és un despatx format per "sis advocats en el qual cada advocat té la seua pròpia cartera de clients" i ha asseverat que, "per descomptat", el germà de la seua dona "en cap cas ha fet cap servici a l'EMT", per la qual cosa ha descartat "vinculació" del seu familiar amb aquesta entitat pública. "No té res a veure", ha dit.