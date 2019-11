Pastor (PP) pide a Sánchez que si está cansado, abandone la Moncloa y deje paso a quienes tienen "ganas y proyecto"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, en el último de día campaña para las elecciones generales de este domingo, 10 de noviembre, donde se ha reunido con representantes del clúster de automoción y con la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia.

Pastor se ha referido así a la disculpa de Sánchez respecto a sus recientes palabras sobre la Fiscalía, que el socialista achacó al cansancio.

La candidata 'popular' ha dicho que este domingo "el futuro de España está en nuestras manos" y ha solicitado el voto a todos aquellos que quieren un "país próspero". "Vamos a estar con ellos", ha asegurado.

A su entender, en estos comicios "nos jugamos mucho" tras varios meses de un Gobierno en funciones y después de que se hayan conocido las últimas cifras del paro, con datos que han sido "malos, muy malos", porque ha habido 98.000 desempleados más en España.

"Muchas personas han perdido su empleo, entre ellos, muchos autónomos y pymes han cerrado la persiana", además de que hay "más de 23.000 jóvenes" que se han quedado sin trabajo y también muchas mujeres. "Hablamos de personas con cara, con ojos", ha enfatizado Pastor.

CUENTAS EN VEZ DE CUENTOS

La candidata ha respondido a quienes critican al PP por "hablar mucho de números", como en el debate televisivo en el que ella participó este jueves en La Sexta, donde ha dicho que fue la "única" que "ponía números sobre la mesa" porque en el PP "tenemos experiencia de gestión y sabemos lo que son las cosas de comer" y "siempre digo que me gustan las cuentas y no los cuentos".

La candidata se ha dirigido a quienes "han votado cosas distintas en distintas elecciones, pero quieren un país unido, un gran país", que "actúe contra los violentos con contundencia" y donde "vuelva a crecer el empleo", para pedirles que confíen en el Partido Popular porque "como dividamos el voto del centro derecha" Sánchez "volverá a estar en la Moncloa cansado, pero un poco más de tiempo".

"Nos jugamos continuar con el parón que tiene el país, con un gobierno melifluo ante los problemas de Cataluña", respecto a los que "no está haciendo absolutamente nada porque Sánchez está pendiente de tener como socios, de nuevo, a los mismos señores de la moción de censura y a los que le han apoyado para estar en la Moncloa".

Pastor ha afeado al candidato socialista que no se preocupe de lo que importa a los españoles, "que es el empleo y hacer reformas", "de la España real" y ha reclamado que no se diga "que es normal lo que es un despropósito, que haya más de 300 policías heridos" en Calatuña, algo que ha calificado de "vergüenza".

A su entender, "el único modo de llegar a tener un proyecto alternativo" es votar al PP porque "de lo que se trata no es de hacer las cosas que a uno le parecen en superguay", sino de apoyar a "personas concretas" y de preocuparse "por lo que importa al país".

POSIBLE MINISTRA

Pastor se ha referido, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, al anuncio realizado por el presidente del PP, Pablo Casado, de que ella será ministra si este partido gobierna tras las elecciones.

Según ha comentado, el PP es para ella su familia, además de su familia de sangre. "Me quieren mucho los compañeros del partido" y "por eso el presidente Casado me pidió que fuera con él de número dos y no he podido decir que no".

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha confiado en que Pastor sea ministra y ha defendido la campaña realizada por su partido "en positivo", en la que "el día a día" ha corroborado las advertencias de los 'populares', ha dicho.

Suárez ha lamentado el último dato conocido del paro, del mes de octubre, con cerca de 100.000 desempleados más, una cifra que el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, "intentó esconder", igual que los proyectos del presidente catalán, Quim Torra, "de volver a las andadas" y por eso "nos preocupa la crisis territorial".

A su entender, este domingo "solo hay dos alternativas o se vota a Sánchez, que es más de lo mismo, es permanecer de brazos cruzados ante la realidad de los problemas" o al PP, que "ya ha sacado dos veces a este país de crisis similares a la que nos va a venir" y porque las encuestas "reflejan que si no gobierna el Partido Popular, va a ser Sánchez".

Según ha esgrimido, la división de voto da el "pasaporte" a Sánchez para la Moncloa y por eso ha apelado al "voto patriótico" y a acudir a las urnas "con la cabeza, con sangre fría, pensando única y exclusivamente en el porvenir de este país; esta vez no cabe pensar en uno mismo, sino en todos y en que si sumamos, podemos sacar este país adelante".

REUNIONES EN ZARAGOZA

Por otra parte, Ana Pastor se ha referido a sus reuniones este viernes en Zaragoza con comerciantes, pymes y sector de la automoción, de los que ha comentado que crean riqueza y empleo, tanto en Aragón, como en el resto del país. Sobre la automoción ha dicho que en España a se fabrican tres millones de vehículos y es un sector que representa más del ocho por ciento del PIB.

"Es un sector hay que apoyar", en vez de enviar mensajes como el que lanzó el Gobierno de España de que "el diesel tiene los días contados", una frase que ha tenido "un efecto demoledor" porque ha supuesto que haya bajado la venta de vehículos y se hayan cerrado turnos en fábricas.

"Todo porque al Gobierno le encanta hacer esa parte de populismo, que se le da bárbaro" y "no sabe que hay que hacer una transición energética, pero que las cosas primero hay que pensarlas y luego hay que hacerlas" y "por eso nosotros apostamos primero de todo por bajar impuestos y cotizaciones, hacer un mercado laboral seguro y flexible, como hizo nuestra reforma laboral y crear más oportunidades".

Ha añadido que el PP quiere apoyar por pymes y autónomos, "que representan del más del 90 por ciento del tejido industrial y empresarial" del país "y apoyar a la gente" porque, "ya saben, cuándo llegan los socialistas más paro y más impuestos" ya que "no se han dado cuenta que en ningún país del mundo subiendo impuestos se genera mejor respuesta en el mercado laboral y para los ciudadanos".