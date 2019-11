Sust.-La Generalitat inicià un control de les ajudes al valencià a empreses després de la denúncia d'una ex-treballadora

Aquest control es va iniciar quan es va més tindre coneixement de la denúncia i està "a punt de concloure" en uns dies. En funció de les seues conclusions, la Generalitat "actuarà en conseqüència" i procedirà a reintegrar o no les ajudes, com ha garantit la vicepresidenta del Govern valencià i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, en la roda de premsa després del ple del Consell.

Així ha valorat la denúncia interposada en Fiscalia per l'extreballadora i exparella del propietari d'una empresa presumptament vinculada als negocis de Francis Puig. Aquesta dona ha denunciat l'existència d'una xarxa de mercantils amb seu a Castelló dedicada a l'obtenció de subvencions "de totes les conselleries possibles" mitjançant falsedats, segons consta en la declaració que ha prestat davant el ministeri públic.

Sobre aquest tema, Oltra ha posat l'accent que el departament que dirigeix Vicent Marzà "està actuant" dins de la responsabilitat del Consell de "vetlar pel bon funcionament de l'administració pública" en la concessió de subvencions. "S'actua des del primer moment que arriba una denúncia privada", ha recalcat.

Per açò, arran de l'escrit que la testimoni va presentar davant la Generalitat, la Conselleria va iniciar un pla de control específic sobre "aquestes ajudes en concret", ja que el control general és aleatori fins que no hi ha denúncies.

Açò sí, aquest pla de control es duu a terme "al marge de la denúncia del PP" per estar judicialitzada, ja que Oltra ha recordat que en l'àmbit penal la investigació correspon als magistrats. La Generalitat podria activar un altre control específic si el cas fora arxivat per falta d'indicis de delicte, però només "per si hi haguera alguna irregularitat administrativa" i no il·lícit penal.

"Fins que no acabe la part judicialitzada, l'obligació de l'administració és traslladar al jutjat tot el que li demane", ha subratllat la portaveu del Consell, insistint que la Generalitat només pot actuar en l'àmbit administratiu.

Francis Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, està sent investigat per un jutjat de València juntament amb el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, després d'una querella del PP per un presumpte frau en ajudes al foment del valencià.