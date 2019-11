La Marató de València endureix els controls per a evitar les trampes

La Marató i la Mitja Marató Trinidad Alfonso EDP de València han endurit les seues mesures antifrau després de detectar en les últimes edicions desenes de corredors que havien cedit els seus dorsals sense canviar el nom i uns altres que ni tan sols s'havien inscrit.

En l'última edició de la Mitja Marató, el passat 27 d'octubre, l'organització va comptabilitzar nou participants que havien cedit el seu dorsal de manera il·legal, a més de més de 60 expulsions en la zona de postmeta de corredors que havien entrat sense dorsal.

Els nou corredors que van cedir el seu dorsal a una altra persona sense canviar el nom -un tràmit que va estar disponible fins al dia abans de la prova- han sigut notificats i poden presentar al·legacions si volen. Si no justifiquen la cessió no autoritzada, no podran tornar a inscriure's ni córrer cap carrera organitzada per la SD Correcaminos en quatre anys.

Altres 88 participants van ser desclassificats en la prova de l'últim diumenge d'octubre per abandonar la carrera per lesió, no passar per tots els controls de pas distribuïts al llarg del recorregut o entrar fora del temps màxim. En total van arribar 15.352 corredors a la meta.

En la Mitja Marató del 2018 ja es va desqualificar a 40 persones pels mateixos motius, la qual cosa suposa un "descens considerable" d'aquestes accions. "Els esforços per a evitar les trampes estan donant resultats", destaca l'organització en un comunicat.

Davant aquestes xifres, les mesures antifrau i contra tramposos consisteixen en elements antifalsificació en els dorsals, possibilitat de canvi de nom fins a última hora, devolució dels diners per lesió i un reforç dels controls de seguretat de Prosegur, en un dispositiu juntament amb la Policia Nacional.

L'objectiu és frenar el perjuí que ocasionen aquestes accions a l'organització, "a la resta de corredors i a ells mateixos", en participar sense cobertura de segur.

En concret, el reglament arreplega que "en cas d'accedir a la prova infringint les condicions d'accés establides o es cometera qualsevol irregularitat, l'organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes, de conformitat amb la legislació que resulte aplicable, iniciant les accions civils, penals o administratives que corresponguen per a exigir la responsabilitat de l'infractor".