Joaquín López: "La papeleta del PSOE es el único voto útil para frenar a la ultraderecha blanqueada"

López ha hecho estas declaraciones este viernes durante su visita al mercado de Calasparra junto a la diputada Zaida Cantera, el secretario de Organización del PSRM, Jordi Arce y al alcalde de la localidad y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Vélez.

Durante la visita el número uno a la Cámara Alta por Murcia ha recordado que el próximo domingo "hay una cita clave para la historia de esta país, porque se celebrarán unas segundas elecciones provocadas por las tres derechas que no aceptaron los resultados de abril y no supieron acatar el dictamen de la democracia y de una ciudadanía que apostó por el cambio y el progreso de España y de la Región".

López ha alertado de que las tres derechas están dispuestas "a gobernar de cualquier forma y a cualquier precio". Por ello, el dirigente socialista ha defendido que el voto útil "es el único antídoto a la amenaza" que se cierne sobre un país que está cimentado en la justicia social y la igualdad de oportunidades.

"Si queremos que España siga progresando ni los trabajadores ni las mujeres ni los pensionistas se pueden permitir que se abra la puerta a la ultraderecha con unas políticas que harán menguar el salario mínimo interprofesional, las ayudas sociales y la sanidad universal", ha argumentado el cabeza de lista a la Cámara Alta.

El PSRM cerrará la campaña electoral esta tarde, a partir de las 20 horas, con un acto previsto en el Teatro Trieta de Moratalla en el que intervendrán la diputada Zaida Cantera, la candidata al Senado Susana Hernández y el secretario general del PSRM, Diego Conesa.

En las horas previas a que se ponga punto y final a la caravana electoral, el socialista Joaquín López ha reflexionado que "esta campaña ha sido la más corta de la historia de la democracia, pero también la más trascendental para acabar con el bloqueo en las instituciones y para conseguir un gobierno fuerte, sólido y estable, para abordar los retos que tenemos por delante como país y que algunos se presentan trascendentales para el futuro de la Región de Murcia, como es la recuperación del Mar Menor como joya de la corona de la naturaleza de esta comunidad y como motor de la actividad del sector turístico, pesquero y comercial".

Los dos miembros del Partido Socialista han aprovechado su paseo por la avenida Primero de Mayo de Calasparra donde se ubica el mercado semanal, para escuchar las propuestas de los propietarios de algunos puestos. "El domingo no podemos poner excusas para no votar y no podemos decir que estamos enfadados porque se han convocado cuatro elecciones, porque a lo mejor nos tiramos cuarenta años sin volver a ejercer el derecho al voto porque no sabemos hasta dónde puede llegar la ultraderecha", ha resaltado con preocupación el primer edil calasparreño y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Vélez.

"Emplazo a toda la ciudadanía a que salga a votar por un gobierno capaz de hacer políticas progresistas que ayude a los más necesitados y para eso hace falta que el domingo las urnas se llenen de votos por la libertad, por la democracia y por España", ha zanjado el socialista José Vélez.