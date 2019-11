PP critica que Sánchez no aprofitara el seu míting de Castelló per a donar explicacions de subvencions al germà de Puig

Francis Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, està sent investigat per un jutjat de València juntament amb el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, després d'una querella del PP per un presumpte frau en ajudes al foment del valencià.

Paral·lelament a aquest procediment, existeix una altra denúncia en Fiscalia interposada per l'extreballadora i exparella del propietari d'una empresa presumptament vinculada als negocis de Francis Puig, que ha denunciat l'existència d'una xarxa de mercantils amb seu a Castelló dedicada a l'obtenció de subvencions "de totes les conselleries possibles" mitjançant falsedats, segons consta en la declaració que ha prestat davant el ministeri públic, consultada per Europa Press.

L'exempleada, que es remunta al 2015, manté que Francis Puig és "soci a l'ombra" de les empreses del seu exmarit i descriu davant la fiscal que en algunes festes va arribar a escoltar com es deia que quan Ximo Puig guanyara les eleccions, "se n'anaven a 'forrar'" perquè "ja existia una relació amb Francis Puig" i es comentava que aquest era qui "movia tot el tema de les subvencions".

Sobre aquest tema, Ortiz ha afirmat en un comunicat que "cada dia pareix més clar que aquesta operació va començar a gestar-se molt abans que Puig arribara a la Presidència de la Generalitat" i "les declaracions vergonyoses que hem llegit de membres de les empreses dient que se n'anaven a 'forrar' quan Puig fora president així ho indiquen".

"Ens sorprèn que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no aprofitara la seua visita d'ahir a Castelló, on va començar, tot per a donar explicacions sobre la 'trama Puig'" i, per contra, "blanquejara una situació que ja ha traspassat tots els límits". "Sánchez, amb la seua actuació d'ahir, està recolzat una actuació que està sent investigada pels tribunals", ha manifestat.