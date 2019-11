PPCV critica que Sánchez no aprovechara su mitin de Castellón para dar explicaciones de subvenciones al hermano de Puig

Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, está siendo investigado por un juzgado de València junto al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tras una querella del PP por un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano.

Paralelamente a este procedimiento, existe otra denuncia en Fiscalía interpuesta por la extrabajadora y expareja del propietario de una empresa presuntamente vinculada a los negocios de Francis Puig, que ha denunciado la existencia de una red de mercantiles con sede en Castellón dedicada a la obtención de subvenciones "de todas las consellerias posibles" mediante falsedades, según consta en la declaración que ha prestado ante el ministerio público, consultada por Europa Press.

La exempleada, que se remonta a 2015, mantiene que Francis Puig es "socio a la sombra" de las empresas de su exmarido y describe ante la fiscal que en algunas fiestas llegó a escuchar cómo se decía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones, "se iban a forrar" porque "ya existía una relación con Francis Puig" y se comentaba que éste era quien "movía todo el tema de las subvenciones".

Al respecto, Ortiz ha afirmado en un comunicado que "cada día parece más claro que esta operación comenzó a gestarse mucho antes de que Puig llegara a la Presidencia de la Generalitat" y "las declaraciones vergonzosas que hemos leído de miembros de las empresas diciendo que se iban a forrar' cuando Puig fuera 'president' así lo indican".

"Nos sorprende que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no aprovechara su visita de ayer a Castellón, donde empezó, todo para dar explicaciones sobre la 'trama Puig'" y, por el contrario, "blanqueara una situación que ya ha traspasado todos los límites". "Sánchez, con su actuación de ayer, está respaldado una actuación que está siendo investigada por los tribunales", ha manifestado.

"Conocemos más de la trama de los hermanos Puig a través de las citaciones de la Fiscalía, del juzgado, de las denuncias cruzadas, de las portadas y de las declaraciones judiciales que a través del presidente", ha denunciado Ortiz.

En esta línea, ha criticado que los socialistas "no están por encima del bien y del mal" y "no tienen inmunidad para hacer lo que quieran cuando quieran sin dar explicaciones, que es lo que está pasando en este caso". "Mires dónde mires, cuando los asuntos se complican y entran en los juzgados, el PSOE actúa de la misma manera: huída hacia delante pero agarrados al cargo", ha insistido.

Así, ha señalado que las declaraciones de la extrabajadora de Canal Maestrat son un "escándalo nacional". "El asunto se le pone a Puig cada día más feo, y su obstinación en no dar explicaciones no le ayuda en absoluto", ha manifestado la dirigente popular. "Si no tiene nada que ocultar, que salga a dar la cara", ha pedido.