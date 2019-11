Oltra defèn que s'han seguit els protocols "fins al final" davant el presumpte abús a una menor per un educador

L'educador va ser jutjat aquest dijous acusat d'abusos sexuals a una interna de 14 anys mentre prestava els seus servicis en el torn de nit. Fiscalia demana cinc anys de presó i la defensa l'absolució en al·legar que no va haver-hi delicte.

En la roda de premsa posterior al ple del Consell, Oltra ha sigut preguntada pels mitjans per l'actuació del seu departament en aquest cas i per les acusacions que la Fiscalia de Menors hauria llançat sobre la "desprotecció" de la presumpta víctima.

Oltra ha explicat que en un cas de presumpte abús hi ha diverses fases a seguir. La primera, ha dit, correspon al centre, que en aquest cas "va activar immediatament el protocol" i "va apartar el treballador del lloc i va comunicar a la Direcció territorial les sospites".

La segona fase, ha prosseguit, va correspondre a la Direcció territorial, que va posar una psicòloga a "avaluar la situació d'aquesta menor". La tercera és l'actuació de la Conselleria a través de la Direcció general, amb el trasllat de la menor a un altre centre per requeriment de Fiscalia.

"Hi ha hagut col·laboració en tot moment amb la Fiscalia de Menors i amb el jutjat, i jo entenc que el Ministeri Fiscal ha protegit adequadament aquesta menor, igual que el sistema de protecció de menors", ha asseverat.

Preguntada sobre el fet que aquesta jove arribara emmanillada al jutjat, ha indicat que "no és competència de la Generalitat" però ha afirmat compartir "el que va dir la magistrada sobre aquest assumpte", qui es va disculpar i li va recordar que no estava allí per a exigir-li cap tipus de responsabilitat.

Davant la pregunta de si aquest home que ha sigut jutjat segueix treballant en contacte amb menors i no se li ha reassignat un altre, Oltra ha explicat que es tracta d'un centre de gestió privada i la Conselleria no té competència en la seua política de personal.

Fins i tot si açò s'haguera produït en un centre de gestió pública, ha agregat, la Generalitat podria haver traslladat el treballador a una altra destinació però "amb el consentiment de la persona" si té la plaça en propietat. "No hi ha mecanismes legals per a prendre una decisió si no hi ha una sentència o una mesura cautelar", ha incidit.

NEGA DESPROTECCIÓ

A més, ha negat que els menors estiguen en una situació de desprotecció "en cap cas" ja que entén que "si hi haguera una valoració de desprotecció el jutjat o la Fiscalia de Menors haurien acordat unes cautelars".

"Qui garanteix la protecció a eixos nivells és la Fiscalia", ha remarcat, i la Generalitat segueix els seus requeriments, no té un altre mecanisme legal.

Davant la pregunta de per què l'administració no es va personar en aquest cas, Oltra ha explicat que fins que no es va aprovar -posteriorment a aquests fets- la Llei de Drets de la Infància i Adolescència la Generalitat només es personava en els casos de violència de gènere però a partir d'eixa norma "es dona cobertura legal" per a fer-ho en casos d'extrema violència contra menors. Per açò, ha dit, no es va personar ni en aquest cas ni en el del centre de menors de Sogorb.

Qüestionada sobre la contundència amb la qual va actuar en el cas del centre castellonenc i aquest, ha ressaltat les diferències entre tots dos: "En un cas, aquest, el centre comunica les sospites d'abús; en el cas de Sogorb no". Per tant, "l'inici de tot el procediment varia".

ES VA REMETRE UNA INSTRUCCIÓ ALS CENTRES

Respecte al fet que la Conselleria no ho traslladara a Fiscalia i fora un agent de policia el que ho fera, Oltra ha afirmat que en aquell moment "es va atribuir a un error del propi centre" però en reiterar-se en el cas de Sogorb es va decidir enviar una instrucció a la direcció de tots els centres el 27 de setembre del 2017 perquè en cas de sospita d'abusos "s'informe immediatament tant a la Fiscalia de Menors com a la direcció territorial".

"Pareix que algunes qüestions que ja estan en la legislació no s'estaven aplicant o, almenys, no correctament, i es va veure la necessitat de fer-ho via instrucció a totes les direccions dels centres", ha asseverat. Ja hi havia un protocol de comunicacions, ha ressaltat, però pareix que es feia "en un temps diferit, no immediatament".

Preguntada si està satisfeta de com s'ha actuat, ha insistit que Fiscalia no els ha traslladat que "hi haja hagut cap tipus de desprotecció de cap menor" i ha assegurat que "tots els requeriments de Fiscalia es compleixen rigorosament, com no pot ser d'una altra manera".

Sobre si creu que es podia haver fet més, ha indicat "s'han seguit els protocols i s'ha fet un protocol millorat" i ha destacat que "les coses ja han millorat".