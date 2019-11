Tudi Torró, triada acadèmica de l'AVL per a cobrir la vacant de Carme Miquel

20M EP

El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha triat aquest divendres, per 18 vots a favor i un en blanc, la mestra i filòloga Maria Virtuts Torró Ferrero (Ontinyent, 1955) com a nova acadèmica de la institucióm normativa de la Generalitat Valenciana, per a cobrir la vacant de Carme Miquel, difunta el passat mes de juny.