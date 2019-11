Una 'tractorada' inunda el centre de València contra un pla de pacificació de la CV-500 fet "sense la gent"

Els participants en aquesta convocatòria han portat les seues reivindicacions fins a la porta principal de l'Ajuntament de València amb tractors, vehicles d'establiments comercials i d'hoteleria, pancartes, cartells i samarretes amb diferents lemes. Així mateix, han protestat amb xiulets i al so de la música d'un tambor i s'han dirigit a l'alcalde i al regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo amb frases en valencià com 'Campillo, Ribó, volem solucions'.

En les pancartes i cartells que s'han exhibit es podia llegir 'CV-500 no es toca', 'Pobles vius CV-500', 'CV-500 No semàfors, no bulevard, no Pativel', 'No al programa paisatgístic de l'Albufera', 'Pobles vius. Per la supervivència dels nostres pobles. No Bulevard CV-500. No semàfors', 'Pobles Vius. Perellonet, Perelló, Palmar, Sueca, Marenys, Devesa', 'Volem Pobles i Negocis Vius. Hoteleria Perelló'.

Per la seua banda, una de les portaveus dels convocants de la protesta ha explicat a Europa Press que amb aquesta protesta es pretén "paralitzar el Programa de Paisatge de l'Albufera que està inclòs dins del Pativel, de la via litoral, perquè s'han projectat mesures paisatgístiques enfocades sobretot al turisme sense consultar a les persones que viuen en aquests pobles tot l'any".

"Estan fent-se mesures de pacificació de la nostra única carretera de contacte amb l'exterior, amb la capital i amb qualsevol altra localitat. En l'única carretera que tenim", ha subratllat, al mateix temps que ha indicat que eixes mesures inclouen actuacions "a costat i costat del carril, de manera que s'estreny tant que no pot passar un vehicle que siga més ampli com tots els agrícoles".

Així, la representant dels manifestants ha assenyalat que les iniciatives que s'estan aplicant en la CV-500 "impossibiliten, si hi ha alguna avaria i si el vehicle s'acosta a un costat que puga passar la resta del trànsit o que si hi ha trànsit un diumenge o un cap de setmana o a l'estiu, atés que és una carretera que se sol col·lapsar perquè és l'única que hi ha per la costa, no puga passar de cap manera un vehicle d'emergències".

"D'aquesta manera, tots els pobles, que tampoc tenim servici mèdic els caps de setmana, quedaríem desprotegits completament", ha agregat la portaveu, que ha reiterat que es veuen afectats "El Palmar, El Perellonet, El Saler, veïnats de la Devesa i, en segon lloc i perquè també tenen eixe accés, El Perelló, Marenys, part de la costa de Sueca".

Igualment, ha criticat que alcaldes pedanis dels pobles que depenen de l'Ajuntament de València s'estiguen mantenint "en un segon pla" davant aquestes reivindicacions perquè "són del govern que hi ha ara" en el consistori. "En lloc de vindre ací a reivindicar els drets dels pobles, quan han anat a les administracions ens han dit que volen arribar a un consens", ha exposat, després del que ha censurat que "eixe consens no ha sigut consultant a la gent".

D'altra banda, ha comentat que encara que els programes i mesures previstes s'han publicat en diaris oficials, s'ha donat "un període d'al·legacions breu" i "no s'han explicat a la gent", tenint en compte que part de la població afectada pertany a "un col·lectiu rural" i que "quasi tot és gent gran".

"Hi ha gent que no té estudis, ni tan sols els bàsics. Encara tenim un percentatge significatiu de gent que és fins i tot analfabeta. D'aquesta manera, publicar alguna cosa en un diari oficial de la Generalitat no és informar a la població", ha insistit. "Reivindiquem que se'ns informe i que se'ns consulte a l'hora de fer projectes tan grans que van a afectar la qualitat de vida", ha agregat.

La portaveu ha explicat que els afectats estan arreplegant firmes tant a través d'internet com en paper i treballant en la redacció de "al·legacions per a oposar-nos a tots els punts del programa que ens influeixen negativament tant als veïns com als negocis". En aquest punt, ha destacat que en el cas del Palmar el 86 per cent de l'activitat econòmica depèn del turisme. "Si tallen les nostres vies d'accés i la gent no pot arribar, no tindrem una font d'ingressos", ha dit.

A la concentració ha assistit la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, que ha mostrat "el seu suport als veïns, residents, comerciants, arrossers agricultors i pescadors assenyalant que tenen tot el dret a reclamar que volen que els seus pobles es mantinguen vius". "Tenen dret a manifestar que volen sentir-se Pobles Vius, tenen dret a exigir que es mantinga viva una de les millors hoteleries de la Comunitat Valenciana i al fet que la seua activitat econòmica no es paralitze", ha asseverat.

PP: "MORT DEL SECTOR ECONÒMIC"

El projecte que pretén portar avant la Generalitat, ha advertit, "suposa la mort del sector econòmic i de la possibilitat de viure amb tranquil·litat en un entorn privilegiat de València, on hi ha gent humil que ha treballat durant anys per a mantindre els seus negocis i tirar endavant i viure en el lloc en el qual han nascut".

Catalá ha explicat que el Grup Popular va a exigir en una moció al Ple de l'Ajuntament, que se celebra dijous que ve 14 de novembre, la paralització de la modificació de la CV-500 i que es consensue amb els afectats qualsevol projecte que vullga realitzar-se en aquesta via de comunicació, vital para milers de valencians que viuen o treballen en aquesta zona sud de la ciutat de València".

Ha demanat també que "el pressupost de la Generalitat es dedique als problemes que de veres preocupen als veïns com és el salvar l'Albufera" i, finalment, ha advocat per "incrementar l'oferta de transport públic amb més freqüències de pas de l'EMT en la línia que recorre aquesta zona sud de València".

CS DEMANA QUE ES DIALOGUE AMB ELS VEÏNS

També s'ha unit a la protesta el portaveu de Ciutadans (Cs) en el consistori valencià, Fernando Giner, per a donar el "suport" de la formació 'taronja' als veïns.

"Estem demanant una cosa molt senzilla que a l'alcalde, Joan Ribó, li costa entendre, que és que dialogue, que s'assente a escoltar els veïns i que entenga la seua situació", ha defès.

Giner ha emfatitzat que la decisió sobre la via "afecta la seua qualitat de vida, les seues propietats i tot el seu entorn i no pot prendre aquestes decisions sense parlar-ho prèviament".