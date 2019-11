El BNG llama al electorado de PSOE y Podemos "decepcionado" por cómo estos partidos "jugaron con su voto"

Así lo ha proclamado en el último acto de campaña de los nacionalistas gallegos en Santiago de Compostela, donde la líder frentista y los cuatro cabezas de lista del Bloque al Congreso -Olalla Rodil (Lugo), Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra) y Francisco García (Ourense)- han sujetado y paseado por el casco histórico una figura con la silueta de Galicia.

En declaraciones a los medios, Ana Pontón ha instado a la ciudadanía a "participar" en las elecciones del 10 de noviembre y a "coger, con orgullo de país y con ilusión, la papeleta del BNG, que garantiza la defensa de Galicia" para que tenga "voz y peso" en el Estado.

En este escenario de repetición electoral, el Bloque se lanza al electorado de izquierdas, más concretamente a "todas esas personas que están decepcionadas" con PSOE y Podemos, a quienes "les pesa más el electoralismo y los egos sobre los intereses de las mayorías" y a quienes ha acusado de "discriminar" a la Comunidad gallega.

A sus votantes se ha dirigido la líder nacionalista para pedirles que este domingo "apuesten por la papeleta del BNG": "Porque es la garantía de que podamos garantizar un país mejor, de que en Galicia tengamos mejores pensiones, mejores salarios, poner fin a la crisis de las electrointensivas y sanear nuestras rías".

PNL DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Además, Ana Pontón ha trasladado su inquietud con los "aires que llegan desde Madrid", más concretamente desde la Asamblea de la Comunidad, en la que Vox consiguió que se aprobase, con el apoyo de PP y Ciudadanos, una proposición no de ley para pedir al Gobierno central que ilegalice a "partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".

Para el BNG, esto es "un ejemplo de intolerancia, un peligro para la democracia, pero que también es responsabilidad de un PSOE y un Podemos que se comportan de manera tibia y pusilánime ante el marco que les está estableciendo la derecha". "Por tanto, son corresponsables de la situación", ha esgrimido.

Así las cosas, Pontón ha asegurado que el Bloque "no se va a callar" ante la ilegalización de "ideas políticas" y "democráticas", porque "eso significa ponerse del lado del autoritarismo".

"No se puede callar ante los que están haciendo un discurso racista, xenófobo y antigallego; no se puede callar ante los que están proponiendo ilegalizar el Parlamento gallego, la Xunta y el idioma gallego; y no se puede callar ante los que pueden ilegalizar una fuerza política como el BNG porque su razón de ser es la defensa de Galicia", ha sentenciado.