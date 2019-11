Una tractorada inunda el centro de València contra un plan de pacificación de la CV-500 hecho "sin la gente"

Los participantes en esta convocatoria han llevado sus reivindicaciones hasta la puerta principal del Ayuntamiento de València con tractores, vehículos de establecimientos comerciales y de hostelería, pancartas, carteles y camisetas con diferentes lemas. Asimismo, han protestado con pitos y al son de la música de un tambor y se han dirigido al alcalde y al concejal de Devsa-Albufera, Sergi Campillo con frases en valenciano como 'Campillo, Ribó volem solucions'.

En las pancartas y carteles que se han exhibido se podía leer 'CV-500 no se toca', 'Pobles vius CV-500', 'CV-500 No semàfors, no bulevar, no Pativel', 'No al programa paisajístico de la Albufera', 'Pobles vius. Per la supervivència dels nostres pobles. No Bulevard CV-500. No semàfors', 'Pobles Vius. Perellonet, Perelló, Palmar, Sueca, Marenys, Dehesa', 'Volem Pobles i Negocis Vius. Hostelería Perelló'.

Por su parte, una de las portavoces de los convocantes de la protesta ha explicado a Europa Press que con esta protesta se pretende "paralizar el Programa de Paisaje de la Albufera que está incluido dentro del Pativel, de la vía litoral, porque se han proyectado medidas paisajísticas enfocadas sobre todo al turismo sin consultar a las personas que viven en estos pueblos todo el año".

"Están haciéndose medidas de pacificación de nuestra única carretera de contacto con el exterior, con la capital y con cualquier otra localidad. En la única carretera que tenemos", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que esas medidas incluyen actuaciones "a lado y lado del carril, de manera que se estrecha tanto que no puede pasar un vehículo que sea más amplio como todos los agrícolas".

Así, la representante de los manifestantes ha señalado que las iniciativas que se están aplicando en la CV-500 "imposibilitan, si hay alguna avería y si el vehículo se arrima a un lado que pueda pasar el resto del tráfico o que si hay tráfico un domingo o un fin de semana o en verano, dado que es una carretera que se suele colapsar porque es la única que hay por la costa, no pueda pasar de ninguna manera un vehículo de emergencias".

"De esta manera, todos los pueblos, que tampoco tenemos servicio médico los fines de semana, quedaríamos desprotegidos completamente", ha agregado la portavoz, que ha reiterado que se ven afectados "El Palmar, El Perellonet, El Saler, vecindarios de la Dehesa y, en segundo lugar y porque también tienen ese acceso, El Perelló, Marenys, parte de la costa de Sueca".

Igualmente, ha criticado que alcaldes pedáneos de los pueblos que dependen del Ayuntamiento de València se estén manteniendo "en un segundo plano" ante estas reivindicaciones porque "son del gobierno que hay ahora" en el consistorio. "En lugar de venir aquí a reivindicar los derechos de los pueblos, cuando han ido a las administraciones nos han dicho que quieren llegar a un consenso", ha expuesto, tras lo que ha censurado que "ese consenso no ha sido consultando a la gente".

Por otro lado, ha comentado que aunque los programas y medidas previstas se han publicado en diarios oficiales, se ha dado "un periodo de alegaciones breve" y "no se han explicado a la gente", teniendo en cuenta que parte de la población afectada pertenece a "un colectivo rural" y que "casi todo es gente mayor".

"Hay gente que no tiene estudios, ni siquiera los básicos. Aún tenemos un porcentaje significativo de gente que es incluso analfabeta. De esta manera, publicar algo en un diario oficial de la Generalitat no es informar a la población", ha insistido. "Reivindicamos que se nos informe y que se nos consulte a la hora de hacer proyectos tan grandes que van a afectar a la calidad de vida", ha agregado.

La portavoz ha explicado que los afectados están recogiendo firmas a tanto a través de internet como en papel y trabajando en la redacción de "alegaciones para oponernos a todos los puntos del programa que nos influyen negativamente tanto a los vecinos como a los negocios". En este punto, ha destacado que en el caso de El Palmar el 86 por ciento de la actividad económica depende del turismo. "Si cortan nuestras vías de acceso y la gente no puede llegar, no tendremos una fuente de ingresos", ha dicho.

A la concentración ha asistido la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, que ha mostrado "su apoyo a los vecinos, residentes, comerciantes, arroceros agricultores y pescadores señalando que tienen todo el derecho en reclamar que quieren que sus pueblos se mantengan vivos". "Tienen derecho a manifestar que quieren sentirse Pobles Vius, tienen derecho a exigir que se mantenga viva una de las mejores hostelerías de la Comunitat Valenciana y a que su actividad económica no se paralice", ha aseverado.

PP: "MUERTE DEL SECTOR ECONÓMICO"

El proyecto que pretende llevar adelante la Generalitat, ha advertido, "supone la muerte del sector económico y de la posibilidad de vivir con tranquilidad en un entorno privilegiado de València, donde hay gente humilde que ha trabajado durante años para mantener sus negocios y salir adelante y vivir en el lugar en el que han nacido".

Catalá ha explicado que el Grupo Popular va a exigir en una moción al Pleno del Ayuntamiento, que se celebra el próximo jueves 14 de noviembre, la paralización de la modificación de la CV-500 y que se consensúe con los afectados cualquier proyecto que quiera realizarse en esta vía de comunicación, vital para miles de valencianos que viven o trabajan en esta zona sur de la ciudad de Valencia".

Ha pedido también que "el presupuesto de la Generalitat se dedique a los problemas que de verdad preocupan a los vecinos como es el salvar l'Albufera" y, finalmente, ha abogado por "incrementar la oferta de transporte público con más frecuencias de paso de la EMT en la línea que recorre esta zona sur de València".

CS PIDE QUE SE DIALOGUE CON LOS VECINOS

También se ha unido a la protesta el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el consistorio valenciano, Fernando Giner, para dar el "apoyo" de la formación 'naranja' a los vecinos.

"Estamos pidiendo algo muy sencillo que al alcalde, Joan Ribó, le cuesta entender, que es que dialogue, que se siente a escuchar a los vecinos y que entienda su situación", ha defendido.

Giner ha enfatizado que la decisión sobre la vía "afecta a su calidad de vida, a sus propiedades y a todo su entorno y no puede tomar estas decisiones sin hablarlo previamente".