Levy asegura que PP "está listo para empezar a recuperar España" porque con Sánchez "ha ido a peor"

En una visita a la sede de los 'populares' de Cuenca, Levy ha indicado que en este último día de campaña "es evidente que es mucho lo que nos jugamos, porque se ha comprobado, estos últimos meses, cómo España ha ido a peor", ha declarado.

A su juicio, "ha ido a peor en su cohesión territorial y se ha podido ver Cataluña en llamas, donde se le ha visto poniéndose de perfil y no queriendo actuar ante la radicalidad, porque le debe mucho a esos independentistas, porque le hicieron presidente en esa moción de censura".

La vicesecretaria 'popular' ha proseguido argumentando que "no ha ido mejor el empleo", sino al contrario, "las siglas rojas del PSOE son los números rojos del paro, y por eso vemos cómo han aumentado otra vez las listas".

Para Levy, también se ha visto que "la imagen exterior de España se debilitaba con un presidente que no ha peleado con la subida de aranceles que quiere imponer EEUU. España ha ido a peor, y quien es parte del problema no puede ser parte de la solución. Quien nos ha llevado al bloqueo no puede ser la salida de esta situación", ha añadido Levy.

Por eso, la 'popular' ha añadido que desde su partido se ha propuesto "un programa de gobierno preparado y listo para empezar a trabajar por la recuperación del país, desde lo económico, social, territorial e internacional con equipos preparados".

Aquí ha puesto como ejemplo a dos de las candidatas al Senado y al Congreso por la provincia de Cuenca, Marisol Herrera y Beatriz Jiménez, que "forman parte de un equipo experimentado en la gestión.

Al mismo tiempo, se ha mostrado confiada en volver a recuperar en Cuenca el segundo diputado que desde hace 30 años ha tenido el PP en la provincia y que en las elecciones del 28 de abril se fue a favor del PSOE. "Se va a dar la vuelta al resultado anterior y es que estamos ya en un empate técnico, que va a hacer que la alternativa del PP sea aquella que desbloquee a España y le dé un futuro de oportunidades", ha concluido Levy.