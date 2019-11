FAMPA-València crida a participar en les eleccions a consells escolars i reclama a Educació campanyes "potents"

El col·lectiu subratlla, en un comunicat, que "la presència de les famílies contribueix a fer comunitat educativa i a millorar el funcionament dels centres i l'educació de l'alumnat". En aquesta línia, anima a la participació de les famílies, tant a persones elegibles i votants ja que, en tot aquest procés, les AMPA tenen un "paper fonamental".

"Ser membre del Consell Escolar de centre implica una gran responsabilitat per a totes les persones que siguen designades, per açò, des de FAMPA-València oferim formació per a conéixer el funcionament d'un Consell Escolar i motivar a votar en les eleccions. La participació ha d'anar més enllà del dia de les votacions i de les persones que ens representen als Consells Escolars", subratlla el president de la federació, Màrius Fullana.

FAMPA-València lamenta que "any rere any" constata "la falta d'impuls de la Conselleria en aquest procés". Considera que "rebre una quantitat mínima de cartells i tríptics no és prou per a impulsar la participació". Cal fer campanyes "potents en les xarxes socials, publicitat en els mitjans, etc., així com demanar al professorat major implicació".