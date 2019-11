Costa asegura que Baleares tendrá presupuestos y que se llegará a acuerdos con la negociación de enmiendas

20M EP

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha asegurado este viernes que el Parlament aprobará los Presupuestos generales de la Comunidad autónoma para 2020 y que se llegará a acuerdos con los grupos que apoyan al Ejecutivo, tanto desde dentro -PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca- como desde fuera -Gent per Formentera y MÉS per Menorca-, mediante la negociación de las enmiendas parciales que se llevarán a debate en el Parlament en las próximas semanas.