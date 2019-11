La UMH instal·la a Oriola telescopis per a veure el trànsit del planeta Mercuri

El fenomen es podrà seguir des de les 13.35 hores i es perllongarà fins al ocàs. Amb tot, la seua última fase es produirà després de l'ocàs i ja no serà visible, ha precisat la UMH aquest divendres.

Sobre aquest tema, la universitat ha comentat que Mercuri és un planeta situat suficientment prop de la Terra com per a poder veure-ho a simple vista, però, en ser el més proper al Sol, es fa difícil la seua observació i queda restringida al crepuscle del matí o de la nit.

A més, a causa de la seua xicoteta grandària i a la seua feble atmosfera, no és dels més brillants. No obstant açò, hi ha ocasions en les quals s'interposa entre el Sol i la Terra i permet ser vist; fenomen que es coneix com a trànsit. L'últim trànsit va ser al maig de 2016 i no tornarà a veure's fins al 2032.

L'observació del trànsit requereix mirar al Sol i, per tant, és necessari adoptar les precaucions necessàries quant a l'ús de filtres habituals en aquest tipus d'observacions.

Durant la sessió, els assistents disposaran del telescopi solar H-alfa amb el qual, a més, podran contemplar protuberàncies, filaments i altres aspectes del Sol.

A més, el MUDIC instal·larà el telescopi refractor amb el seu corresponent filtre de protecció per a poder veure el trànsit en llum blanca i aconseguir una visió més contrastada.