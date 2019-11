Feijóo critica que el AVE a Vigo o el Corredor Atlántico no son prioridad del PSOE: "Galicia no está en su radar"

Así lo ha trasladado el líder de los 'populares' gallegos en un desayuno de campaña electoral con varias decenas de empresarios en Vigo, en el que ha afirmado que "hay un problema de prioridades". "Galicia no está en el radar del PSOE", ha zanjado.

A ese respecto, ha recordado que, en el mapa de líneas presentado por Adif, el AVE Vigo-Ourense "no está", al igual que tampoco está la conexión a Ferrol. Según Feijóo, "Adif no va a hacer ese tramo" y "el mapa es real, pero los plazos no", ya que "el objetivo ahora es que esté el AVE a partir del segundo semestre de 2021, pero tampoco puede asegurarse".

Por otra parte, Feijóo se ha referido a la paralización de la autovía Vigo-O Porriño y al Corredor Atlántico, que "Zapatero dejó fuera" de los corredores de mercancías europeos, y que el PP "consiguió incluir en el último momento", tras un acuerdo de Galicia con Asturias y Castilla y León.

"Lamentablemente, llegó el PSOE y ahora nada", ha constatado, y ha recordado que, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también puso sobre la mesa la salida sur de Vigo, una obra "clave". El presidente gallego ha instado a "reactivar" ese corredor de mercancías "de la misma forma y a la misma velocidad" que el Corredor Mediterráneo.

"PARÁLISIS PROTAGONIZADA POR EL GOBIERNO"

Feijóo ha expuesto, ante los empresarios que participaron en el acto, su análisis de la situación económica de España, un país que sufre una "parálisis protagonizada por el Gobierno", "sin reformas, sin cuentas, sin leyes" y con una "crisis institucional".

A ese respecto, ha criticado la ausencia de una política energética, la pérdida de empleos y una política financiera que ha desembocado en unas cuentas cuestionadas por la UE. Frente a eso, ha denunciado, el PSOE "intenta ocultar la realidad", cuando este Gobierno "agrava los problemas económicos, sociales y territoriales" de España.

Feijóo, tras insistir en que la actual situación "recuerda mucho a lo vivido con Zapatero", ha recalcado que el panorama solo se puede cambiar "votando". "¿Vamos a prorrogar otros 4 años lo que ha ocurrido en estos dos años anteriores?", ha cuestionado, y ha advertido de que, de ser así, "Vigo, Galicia y España irán a peor".

El líder del PPdeG ha lamentado que el actual PSOE "ya no es el de Felipe González y Rubalcaba", y es "el peor" PSOE que él ha conocido. "Sobrepasa la frivolidad de Zapatero. ¿Quién me iba a decir a mí, que iba a valorar al gobierno de Zapatero, que nos mentía en todo, que daba previsiones falsas?", ha ironizado.

Asimismo, el presidente del PP gallego ha recordado otros "incumplimientos" (además de los relacionados con las infraestructuras) del gobierno socialista con Galicia, como la rebaja de inversiones, los problemas que amenazan a ENCE y a las familias que dependen de la pastera, los "bandazos" con respecto a las centrales térmicas, la paralización del compromiso de hacer una nueva subestación eléctrica para PSA, o los 700 millones "que aún deben" a la comunidad.

Finalmente, Feijóo ha insistido en su mensaje de la necesidad de agrupar el voto de centro derecha en el PP, y no cometer el "error" de atender a los "señuelos" del PSOE, cuya estrategia es la "división".