Ayuntamiento Madrid elabora un plan para acercar la capital a ciudades patrimonio como Cuenca y Toledo y mejorar turismo

Durante una rueda de prensa en la sede de los 'populares' conquenses, Levy ha anunciado que se está elaborando actualmente este plan desde el área de Gobierno que rige. "Sin duda, para la promoción turística de la ciudad de Madrid, Cuenca es uno de los aliados porque se quiere acercar el turismo que llega a Madrid a Cuenca porque esta ciudad es un incentivo que enriquece el destino de calidad que es la capital del reino".

La edil de turismo madrileña ha declarado que se han marcado el objetivo de trabajar en un turismo "que no solo llegue a la ciudad de Madrid y se quede ahí, sino que pueda disfrutar de todas las ciudades turísticas y patrimonio de la humanidad que tenga a su alrededor a menos de una hora, poniendo el foco en los palacios reales como Aranjuez y la Granja o en las ciudades patrimonio como Toledo y Cuenca".

"Queremos apostar por el turismo de calidad y de ciudades patrimonio, y por eso queremos trabajar mutuamente porque, una ciudad patrimonio como Cuenca, lo merece", ha explicado Levy. Asimismo, ha declarado que "desde el PP no se entiende por qué la Junta de Page no apuesta por ese turismo de calidad", y ha asegurado que "si Page no pone en valor las ciudades patrimonio, el ayuntamiento de Madrid lo va a hacer y trabajar para que eso sea una realidad".

Preguntada por cómo se podría poner en marcha este plan, Levy ha señalado que eso se puede conseguir "estableciendo algún tipo de relación con los distintos ayuntamientos o a través de diputaciones". "Es uno de los retos que se ha marcado como legislatura la concejalía de Turismo de Madrid", ha detallado, asegurando que está trabajando en que tanto la capital de España como las ciudades a menos de una hora de AVE patrimonio de la Humanidad destaquen como destino cultural".