La Diputación de Lugo trabaja en el acondicionamiento de carreteras en 11 ayuntamientos debido a las nevadas

Porto ha concretado que "los operativos están desplegados en diferentes municipios de la provincia, sobre todo en los de la montaña y en los ayuntamientos del sur, que fueron los más afectadas".

Al respecto, ha apuntado que se funciona "con ocho máquinas quitanieves, con una docena de coches todo terreno, con materiales de apoyo para retirar las capas de nieve que ya están entre 10 y 15 centímetros de espesor en algunos puntos y también deshacer las placas de hielo y en la retirada de árboles que están obstaculizando las vías".

En total son "más de 30" las carreteras provinciales afectadas, "repartidas en A Fonsagrada, Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Samos y Triacastela", ha apuntado.

AUTOBÚS INMOVILIZADO

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que desde las 11,30 horas de este viernes en una pista que accede al Santuario del Faro, en Chantada, se encuentra inmovilizado por la nieve un autobús con 16 alumnos de la Universidade de Santiago, un profesor y el conductor del mismo.

Además, la presencia de nieve en la red viaria de la provincia de Lugo ha dejado este viernes sin poder acudir a las aulas a 85 alumnos de nueve centros educativos de ayuntamientos lucenses, en dos de los cuales se han suspendido las clases.

JUNTA DE GOBIERNO

En relación a la junta de gobierno, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, la nacionalista Maite Ferreiro, ha puntualizado que se han aprobado "las bases de la convocatoria para que los artesanos y artesanas interesadas puedan inscribirse para apuntarse al mercado de Navidad, que se celebra cada año en la Plaza de San Marcos, y este año va a ser del 21 de diciembre hasta el cinco de enero".

Finalmente serán "12 casetas, dotadas con iluminación para que puedan exponer mejor sus productos y los interesados tendrán siete días para anotarse una vez que se publiquen la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia que será la próxima semana", ha explicado.