Los candidatos al Congreso por la provincia de Las Palmas se enzarzan en reproches sociales

Así, en este bloque la violencia de género y las pensiones han sido el centro de todos esos reproches, ya que tanto desde Cs como desde el PP se ha pedido a los partidos de izquierda a que no ubiquen la violencia de género en un flanco.

En este sentido, Saúl Ramírez (Cs) ha instado a que "no" se patrimonialice la violencia de género, mientras que Guillermo Mariscal (PP) ha incidido en que "no es de izquierda ni de derechas" un valor que "todos" comparten, como "es la igualdad entre hombres y mujeres".

En relación con ello, desde PSOE y Unidas Podemos (UP) han señalado que hay que seguir defendiendo los derechos de igualdad, asegurando Elena Máñez (PSOE) que las mujeres se juegan "mucho" con una "ultraderecha que amenaza a mujeres, al colectivo de gays y lesbianas"; mientras que Victoria Rosell (UP) les espetó a la derecha que "no se apropien del feminismo".

Así, en este marco, Pedro Quevedo (NC-CC) recordó que existe un pacto de estado sobre la violencia de género pero hay que llevarlo a cabo.

Otro de los temas económicos-sociales en lo que se han incidido durante el debate de la cadena Ser en Las Palmas, recogido por Europa Press, han sido las pensiones, donde Cs le ha echado en cara al PSOE que las pensiones no contributivas se pueden complementar desde el Gobierno regional, algo dijo que no se plantea en los presupuestos autonómicos de 2020.

En este marco, Pedro Quevedo (NC-CC) consideró necesario "blindar las pensiones" porque señaló que el Pacto de Toledo está acabado. Si bien, Guillermo Mariscal (PP) defendió la política realizada por su partido después, dijo, de que en el año 2011 el PSOE dejara un "agujero de 90.000 euros", llevando al "paro a 3 millones de personas".

En este momento, Mariscal le ha espetado a la candidata socialista que "no" asume "nada" de la realidad porque le recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez si ha subido las pensiones "es porque estaban en los presupuestos de Rajoy", que son los que tuvo que prorrogar Sánchez.

CITA CON LAS URNAS

Si en algo han tenido sintonía es en admitir que la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre se debe a que todos han tenido algo que ver aunque Pedro Quevedo (NC-CC) le ha mirado el lado positivo, ya que para los nacionalistas canarios representará "una segunda oportunidad" para poder tener más peso en el Congreso de los Diputados.

En este marco ha insistido en la importancia de que Canarias tenga representación nacionalista porque cuestionó que el resto de partidos lleven una "agenda canaria" como la de ellos, "escrita". "O hay alguien que la defienda a capa y espada o no hay agenda canaria... El centralismo perjudica a Canarias", apostilló.

Guillermo Mariscal (PP), por su parte, si bien dijo que "todos" son "responsables" de la situación en la que se encuentra el país, también matizó que fue Pedro Sánchez quien tuvo oportunidades para formar gobierno pero consideró que "no quiso nunca", añadiendo que desde el 28 de abril su "única intención era ir a elecciones.

Rosell (UP) también culpabilizó en la figura de Pedro Sánchez la repetición de elecciones, mientras que Máñez (PSOE) admitió que "es urgente salir del bloqueo" y recordó que los socialistas hicieron distintas ofertas a UP.

CUMPLIMIENTO DEL REF

En referencia a Canarias, Saúl Ramírez (Cs) reprochó a quienes han gobernado en España "no" cumplir con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y "nunca llegan los fondos", al tiempo que admitió que los partidos que han gobernado en el archipiélago tenían que haber gestionado y "no lo han hecho", lo que consideró ha traído la "peor sanidad de todo el Estado" o la educación con el porcentaje "más alto" de abandono escolar.

Añadió que hay que diversificar la economía aunque apostando por el turismo, al igual que por las nuevas tecnologías en educación o en energías renovables, al tiempo que apuntó que hay que "garantizar seguir teniendo una industria que genere empleo de calidad".

Por otro lado, Máñez (PSOE) defendió la necesidad de diversificar la creación de empleo, así como de subir la inversión en I+D+i o impulsar un bono social energético; mientras que Victoria Rosell (UP) defendió la soberanía alimentaria y energética o un plan de choque energético.

En relación a la declaración de que el transporte aéreo en Canarias se considere una Obligación de Servicio Público (OSP), Rosell (UP) se mostró de acuerdo con Pedro Quevedo (NC-CC) en la necesidad que se declare así porque, dijo el nacionalista, limitando los precios "se acabó el abuso".

Finalmente, y sobre ello, Mariscal (PP) apuntó que se han presentado enmiendas como la bonificación del 100 por 100 de las tasas aéreas para las compañías que viajaban a Canarias o así como apuestan por el lanzamiento de la quinta libertad y que los aeropuertos pueden recoger y dejar a personas y mercancías que no tengan origen Canarias, "convirtiendo a Canarias y Gran Canaria en hub".