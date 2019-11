El VIII Foro de Espiritualidad abordará la dimensión profunda del ser humano "que es la que realmente nos hace libres"

Unas jornadas para abordar "la dimensión profunda del ser humano" que es "realmente libre, nos hace tomar distancias de nuestros condicionamientos, de nuestros patrones limitados y nos permite autotrascendernos".

"Es el origen, por tanto, de la inspiración e intuición artística, científica y filosófica". Así lo han expresado este viernes la presidenta de la UPL, Amparo Castrillo, y la organizadora del curso, Ana María de Las Heras.

Las inscripciones para participar en esta edición se abrirán el próximo martes, 12 de noviembre, desde las 08,00 horas. El precio será de 38 euros en patio y 28 en anfiteatro. Con comida 17 euros más. Las inscripciones se puede hacer de forma online o en la propia sede de la UPL y, como ha recordado Castrillo, "aquellos que estén realmente interesados en acudir les recomendamos que lo hagan pronto porque las entradas se agotan casi el mismo día".

"TOMAR DISTANCIA"

'La dimensión contemplativa del ser humano' es, en definitiva, la única "realmente libre" puesto que "nos deja tomar distancia frente a nuestras dimensiones y aspectos condicionados". Nos permite, además, "alcanzar una percepción inmediata e interna de las cosas y captar su novedad".

Es "una visión directa, no un proceso mental, que posibilita que veamos las cosas en sí mismas, tal como son 'per se' y no simplemente para nosotros".

"Es la dimensión que nos hace posible autotrascendernos, trascender nuestra mera particularidad, contemplar las cosas de forma absolutamente desinteresada y no solo en función de nuestros intereses, necesidades y deseos".

"Nos permite también entregarnos realmente a causas, valores y personas". Posibilita, por ello, "las formas más elevadas de donación así como la contemplación estética, filosófica, científica y espiritual".

La directora de la UPL, Amparo Castrillo, ha destacado que este foro "que cuenta ya con mucha trayectoria" y en el que siempre "se agotan las entradas" contará con la presencia de alrededor de 1.200 personas. "50 por ciento serán de La Rioja y la otra mitad de ciudades de toda España".

Desde la UPL apuestan por este Foro "que también pone a Logroño en el centro del foco turístico ligado a la cultura y a la educación".

Ana María de las Heras ha explicado que, a pesar de que la espiritualidad "ha estado durante mucho tiempo 'secuestrada' a ciertos ámbitos como la religión", desde la UPL se ha conseguido introducirlo "al ámbito laico".

Se trata de hablar de espiritualidad "con todo el mundo" más allá "de la religión o el esoterismo" porque "es algo que afecta a todo ser humano y, por tanto, debemos rescatarla y poder hablar de ella en espacios cívicos".

EL PROGRAMA

La apertura del Foro tendrá lugar el sábado, 25 de enero de 2020, a las 10,00 horas y estará a cargo del presidente de la Asociación de la UPL, José Luis Sáez y la directora, Amparo Castrillo. Posteriormente habrá 'Danza de Bendición' a cargo de Ana María de las Heras.

Tras la meditación será el turno de la conferencia 'Intimidad contemplativa' con María Toscano y, tras una pausa, tomará la palabra Oriol Teixidor para abordar 'Lo inefable del arte'.

También habrá poesía contemplativa acompañada de música a cargo de Amaia Chiralt y Alberto Mera. Por la tarde, y tras la meditación, tendrá lugar la conferencia 'Contemplación sin sujeto: la experiencia de serena unidad' con Miguel Ibáñez Ramos y 'La dimensión contemplativa de la ciencia de la psicología' con Ana Gimeno-Bayón.

La tarde concluirá con música y voz para los sentidos con Claudia y Nerea Moreno Fraile.

Por su parte, el domingo, 26 de enero, y tras la meditación, Xavier Melloni Ribas ofrecerá la charla 'De aquí a Aquí'. Tras una mesa redonda donde resolver dudas se procederá a la clausura del acto.