Quim Gutiérrez confiesa que se ha peleado por culpa de la fama: "La gente me quería pegar por la calle y a uno le di"

Quim Gutiérrez acudió este jueves a La resistencia de Movistar #0 para promocionar su película Ventajas de viajar en tren. Como es costumbre, David Broncano y el invitado hablaron de diversos temas, tanto profesionales como personales, y el actor terminó confesando que, en alguna ocasión, se ha peleado por culpa de la fama.

"Yo soy bastante pacífico pero el pronto es complicado. Tengo una mala gestión del pronto", contó Gutiérrez. "O sea, ¿que alguna vez has sacado la mano a pasear?", bromeó el presentador entre risas.

"Sí, pero también es que de pequeño... Yo hacía una serie en Barcelona que fue muy célebre y fue muy agobiante. Era adolescente y salía por la tele", explicó e indicó que la ficción a la que se refería era Poblenou, una serie de 1994 que se emitió en TV3 y en la que el actor participó cuando tenía 12 años.

Hemos ganado un gran actor y perdido un pésimo luchador #LaResistencia@quimyopic.twitter.com/gnmIKMPdSv — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 7, 2019

"A mí me querían pegar porque salía por la tele, porque era un niño simpático y era el primer fenómeno así como de serie", contó el protagonista de El accidente. "¿La gente te quería pegar por la calle?", le preguntó David Broncano. "Sí, y a uno le di por pesado", contestó el actor. "Pero él luego me dio otra peor. Acabé por el suelo".

Según contó Quim Gutiérrez, el chico le reconoció de la serie y comenzó a pegarle por este motivo. "Me soltó una hostia y yo le di de vuelta. Pensé que se había acabado ahí y no, resulta que el tío me dio la tercera. Y ahí practiqué el otro deporte que se me da bien que es la carrera", apuntó ante la sorpresa de David Broncano, que aseguró que nunca había escuchado una anécdota así. "Pero fue la única vez, ¿eh? Soy un tío serio", concluyó el actor.