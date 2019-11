Una empresa de la Universitat Miguel Hernández desenvolupa una solució per a eliminar brossa espacial

La ferramenta és una de les solucions proposades per 'Emxys' per a cobrir un dels punts introduïts en la política de l'Agència Espacial Europea per als pròxims anys: l'eliminació de brossa espacial i fer desorbitar de satèl·lits.

Emxys planteja un sistema que s'inclou dins del satèl·lit i que permet atrapar i llançar a l'exterior els electrons lliures, existents en les capes altes de l'atmosfera. D'aquesta manera, es facilita el descens del satèl·lit cap a la ionosfera, una capa que, gràcies a la seua densitat, és capaç de destruir el satèl·lit.

El director executiu de la companyia i professor de la UMH, José Antonio Carrasco, s'ha desplaçat fins a Washington (EUA) per a participar en la 70 edició del Congrés Internacional d'Astronàutica i presentar allí l'innovador mètode de l'empresa.

Segons ha explicat Carrasco, "a través d'un cable conductor que es despenja del satèl·lit al final de la seua vida útil, els electrons lliures ascendeixen propulsats pel camp magnètic terrestre fins al nostre sistema, que els expulsa l'exterior. És un mecanisme relativament senzill que permet que el satèl·lit s'autodestruïsca quan entra en contacte amb la capa externa de l'atmosfera".