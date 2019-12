Las bicis del Bicing eléctrico de Barcelona se triplican desde abril

Desde que el pasado abril se pusieron en marcha las primeras 300 bicicletas eléctricas del Bicing en Barcelona, el número se ha multiplicado casi por tres. Lo señalan fuentes de B:SM, la empresa municipal que gestiona el servicio, que indican que en la actualidad hay un total de 850 de las 1.000 previstas, el 85%.

Sin embargo, ese millar de bicis se van a hacer esperar más de lo que en un principio anunció el Ayuntamiento, que informó de que estarían disponibles a finales de 2019. Desde B:SM señalan que se prevé que lleguen en 2020 –sin concretar en qué periodo del año–, porque todavía no se ha terminado de desplegar la red de estaciones para darles cabida.

SAMUEL DAVIES 19 AÑOS "Cojo la bici eléctrica porque es más rápida y cómoda, pero son difíciles de encontrar en las paradas. Creo que en un futuro reconvertirán las mecánicas en eléctricas para que haya más".

Cuando se presentaron en abril las nuevas bicicletas eléctricas, el gobierno municipal indicó que se instalarían 95 zonas de aparcamiento nuevas, que se sumarían a las 424 existentes hasta entonces, que a su vez se prepararían progresivamente para poder estacionar tanto bicis mecánicas como las que funcionan con electricidad. Una vez estén todas estas estaciones en marcha, un total de 519, el Bicing contará con 7.000 vehículos, los 1.000 eléctricos previstos más los 6.000 tradicionales que circulan ahora por Barcelona.

Los barrios señalados para situar los 95 nuevos aparcamientos fueron La Marina del Prat Vermell, Vallcarca i els Penitents, La Salut, La Vall d’Hebron, La Clota, Les Roquetes, Canyelles, Verdun, La Trinitat Nova y Ciutat Meridiana.

Inirida Chala 44 años "Las bicis eléctricas me parecen muy buena idea, pero personalmente prefiero usar las mecánicas porque me gusta hacer ejercicio. Creo que, en el fondo, las eléctricas hacen la función de una moto".

El despliegue del Bicing eléctrico que ha proyectado el Consistorio, sin embargo, no cuenta con la aprobación de algunos de los usuarios, que quisieran que fuera mayor. El portavoz de la asociación Amics de la Bici, Albert Garcia, señala que estas bicicletas "no tienen sentido" si el servicio se compone mayoritariamente de vehículos mecánicos. "Hay gente que coge las bicis eléctricas porque sí y eso hace que a veces, cuando las necesitas realmente porque tienes que hacer subidas o recorrer distancias largas, no las encuentres", se queja.

Aprovecha también para apuntar que a pesar de que desde enero está prohibido que los ciclistas circulen por las aceras –solo se permiten las de más de cinco metros de ancho, una minoría–, "las siguen utilizando porque no hay suficiente carril bici y la gente no se quiere jugar la vida".

Coarner Peramiquel 20 años "El Bicing es muy positivo pero creo que estaría mejor una cuota cerrada en vez de tener que pagar un suplemento cada vez que quiero utilizar la eléctrica. Es un precio muy bajo pero da pereza pagar continuamente".

Cuando acabó el pasado mandato municipal, en mayo, Barcelona disponía de unos 209 kilómetros de carriles para bicicletas, 99 menos de los que prometió Ada Colau cuando fue elegida alcaldesa, 308, el triple de los que había entonces. Para este mandato, dejó proyectados 45 kilómetros más por un presupuesto de 28,2 millones de euros.

Fuentes del Consistorio apuntan que todavía no existe un calendario para construirlos. "En estos momentos se están trabajando los planes de inversión del mandato, entre los que también están los relacionados con la bici. A medida que se cierren actuaciones y fechas lo iremos comunicando", dicen.

ELINA Raiola 39 años "La gente está mucho más feliz con la renovación del Bicing. Las bicis funcionan mejor, pero las eléctricas solo son útiles si vas por la parte de arriba de Diagonal, como por ejemplo Gràcia, done hay más subidas".

El servicio cuenta con 113.496 abonados

Según datos de B:SM, 113.496 personas están abonadas al Bicing, que tiene 1.250.469 usos mensuales. Cada bicicleta tiene una media de 6,96 usos al día y el tiempo medio de viaje es de 13,26 minutos. A diario se reparan 255 vehículos.