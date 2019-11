El PSOE es "el único dique de contención posible contra el avance de la extrema derecha en las instituciones"

El secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, ha comparecido este viernes en el último día de campaña electoral junto a las cabezas de lista al Congreso y al Senado por La Rioja, María Marrodán y Victoria de Pablo. En un desayuno informativo, Ocón ha explicado que ésta ha sido "una campaña especial y más corta que en otras ocasiones" en la que "hemos intentado ser muy cercanos y explicar porqué nos encontramos en esta situación".

Además, ha defendido que el PSOE ha realizado "una campaña austera" a la vez que ha querido poner de relieve "la importancia de esta cita electoral" porque, "por primera vez -desde 1978- nos encontramos ante la irrupción de la extrema derecha con mucha fuerza, según las encuestas".

Esto se debe -en palabras de Ocón- "a que el PP, quien a lo largo de estos años ha realizado un proceso de blanqueamiento económico, como se ha dicho en sentencias judiciales, desde abril se ha dedicado a realizar lo mismo con la extrema derecha introduciéndola en las instituciones".

"Mientras en el resto de Europa colocan un cordón sanitario respecto a partidos que no defienden los principios democráticos comunes, en España, el PP y Cs han preferido pactar con Vox donde han podido y realizar un blanqueamiento", ha reflexionado Ocón.

Ante ello, "recomiendo leerse el programa electoral de Vox porque ataca de forma frontal un montón de artículos de la Constitución Española". Y, en este punto, ha explicado, "desde 1978 los partidos discurríamos por la anchura de un carril que es el que marca la Constitución -en la izquierda o en la derecha- ahora mismo el programa electoral de Vox ha hecho que el PP se salga de ese carril".

Así las cosas -ha reflexionado- "un Gobierno del PP vicepresidido por Santiago Abascal va a romper los consensos que este país ha conseguido desde 1978" y, por ello, ha alentado a la participación porque "nos jugamos mucho en estas elecciones".

"Aunque el PP espere una baja participación, lo que hace grande a una democracia es participar" y es "necesario" que este país "no sucumba a lo que la derecha tradicional ya ha sucumbido al llegar a acuerdos con la extrema derecha".

Para Francisco Ocón, además, "España tiene que enfrentarse a retos muy importantes" desde el punto de vista "territorial, económico y social" y, para ello, "el programa que mejor afronta todos esos retos es el programa del PSOE".

"SALIR DEL BLOQUEO"

Por su parte, la candidata al Senado, Victoria de Pablo, ha asegurado que el PSOE "es la única opción razonable para salir del bloqueo y parar a la extrema derecha".

"El votante progresista tiene las ideas muy claras ante estas elecciones trascendentales donde por primera vez ha asomado la 'patita' la extrema derecha". Ante ello, "hay muy pocas opciones viables para pararla".

Además de dar las gracias a afiliados, simpatizantes y votantes por su apoyo, De Pablo ha asegurado que "no apelamos al voto útil, sino al voto lógico. Nos ha costado muchos años conseguir recuperar unos derechos que nos robó el dictador y ahora no podemos permitir que estos 'cachorros' del Franquismo y la extrema derecha nos lo intenten arrebatar".

"TENEMOS UN PROYECTO PARA SACAR ADELANTE A ESTE PAÍS"

Finalmente ha tomado la palabra la candidata al Congreso, María Marrodán, quien ha querido pedir el voto "porque somos los únicos que tenemos un proyecto para sacar adelante este país".

"Es necesario votar al PSOE para garantizar que este país siga avanzando y tener un gobierno referente en políticas feministas, abierto a Europa y al mundo y que cuente con aval y programa suficiente para hacer frente a los retos que tenemos por delante".

"El programa del resto de las formaciones políticas se reducen en evitar que gobierne Pedro Sánchez" mientras que "nosotros tenemos proyecto para ganar elecciones y para transformar este país de manera profunda". Por todo ello "somos la única opción razonable, coherente, responsable y progresista".

Además, ha pedido el voto porque "las razonas de abril siguen vigentes".

"ACUERDOS POR DEBAJO DE LA MESA"

Finalmente, el secretario general de los socialistas riojanos ha esperado "repetir los resultados de abril" en La Rioja y considera que ha habido acuerdos "por debajo de la mesa" entre PP y Vox que solo presenta una candidatura al Senado. "Cuando un partido se presenta por una circunscripción y no decide presentar todos los puestos, evidentemente supone que ha llegado a un acuerdo con otras formaciones políticas porque si no, no tiene sentido".