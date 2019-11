Ataquen amb pintades de "sois escoria" les seus del PSPV i el PP a València

Així, l'entrada de la seu dels socialistes valencians ha clarejat amb pintades en les quals es pot llegir "Contra vuestra traición nuestra organización", "Vende obrers" i "Sois escoria".

El PSPV ha lamentat que la seua seu haja sigut "atacada per la intolerància" i ha expressat la seua "enèrgica repulsa al fanatisme". "Nosaltres seguirem defenent amb més força els valors de la igualtat, la llibertat i la convivència. Davant de la violència, DEMOCRÀCIA", asseguren en el seu compte de Twitter.

També a través de xarxes socials, diversos dirigents socialistes han condemnat els fets. El secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, ha lamentat: "Aquesta nit els violents han atacat la nostra seu, però els advertim que cap amenaça ens farà callar. Des del PSPV-PSOE fem una crida a la convivència i a la defensa de la democràcia. Els nostres valors democràtics venceran als violents".

Muñoz ha detallat, en declaracions a Europa Press, que s'han revisat les càmeres de seguretat de l'edifici i es pot veure encaputxats realitzant les pintades i llançant ous amb pintura, per la qual cosa se'n va a procedir a interposar la corresponent denúncia. Pel contingut del missatge, comenta, pareix que puga tractar-se d'algun tipus de grup antisistema.

Per la seua banda, la secretària general del PSPV-PSOE de la ciutat de València i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha manifestat. "Seguiran fent pintades, seguiran cridant... però els violents no ens van a callar. Denunciem la intolerància, defenem la democràcia. No anem a donar ni un pas arrere en la defensa de la llibertat i la igualtat".

En la mateixa línia, la secretària general del PSPV en la província de València, Mercedes Caballero, ha recalcat que "la democràcia ens assegura la llibertat per a expressar les nostres idees, però no valida els atacs als qui no pensen igual". "Serenitat, assossec i diàleg. El 10N s'obrin les urnes perquè tothom opine", afig amb l'etiqueta #MasYMejorDemocracia.

En l'immoble que alberga la seu del PP en la capital valenciana també ha s'han produït pintades en els següents termes: "Vendeis nuestra patria al capital. Sois escoria".

Es dona la circumstància de que la setmana passada, Compromís va denunciar la Policia l'aparició de pintades en la seua seu. "Arran no perdona traidors".