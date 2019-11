Educació inverteix 900.000 euros en material de suport per a alumnat amb diversitat funcional

Per primera vegada, Educació de la Generalitat ha creat un catàleg amb 20 adaptacions físiques i de comunicació adscrites a afavorir l'autonomia i independència dels i les escolars amb necessitats educatives especials.

La Conselleria ha licitat enguany per 1,5 milions d'euros el contracte de subministrament durant quatre anys d'aquest material de suport individual pensat per a millorar la inclusió educativa de l'alumnat. Els nou lots del concurs han sigut adjudicats a quatre empreses per un total de 885.087,30 euros.

La creació del catàleg d'adaptacions facilita una gestió més eficient dels materials de suport individual, ja que es garanteix la disponibilitat de les adaptacions que requereix l'alumnat amb necessitats educatives especials al mateix temps que s'aconsegueix una rebaixa important en la seua adquisició.

A diferència de convocatòries anteriors, ara no hi ha un termini de temps tancat per a sol·licitar els materials de suport i, per tant, els centres educatius poden demanar-ho en qualsevol moment del curs segons sorgisca la necessitat d'atendre l'alumnat.

Aquest canvi "agilitza la gestió i afavoreix principalment els escolars" amb necessitats educatives especials, els qui, d'aquesta manera, poden disposar ràpidament dels mitjans necessaris per a aconseguir el seu màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, segons les mateixes fonts.

Les instruccions regulen els criteris i procediments perquè els centres docents sostinguts amb fons públics sol·liciten i gestionen els productes de suport individuals per al seu alumnat amb necessitats educatives especials derivades quan no siga possible la utilització dels mitjans comuns disponibles ni l'adaptació d'aquest.

Els materials assignats estan destinats a ser utilitzats en les activitats programades pel centre, dins o fora d'aquest, i la seua finalitat és facilitar l'accés i la participació de l'alumnat amb diversitat funcional en totes les activitats escolars amb la finalitat d'aconseguir el màxim desenvolupament competencial i la inclusió educativa, així com augmentar el seu nivell d'autonomia i independència.