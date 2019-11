L'accident es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 19.30 hores d'ahir en la CV-50, al seu pas per aquest municipi valencià.

El CICU va mobilitzar una unitat del SAMU l'equip mèdic del qual va assistir un home de 25 anys per politraumatisme i va confirmar la defunció d'una dona de 19 anys. El ferit va ser traslladat en l'ambulància de suport vital avançat a l'Hospital La Fe de València.