Contractaran a 400 aturats per a pal·liar els efectes de la DANA

Els desperfectes que va deixar al seu pas la depressió atmosfèrica aïllada en nivells alts (DANA) en la Comunitat el mes de setembre necessiten mans que els arreglen. Per això, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) ha transferit 5,8 milions d'euros als ajuntaments pitjor parats perquè contracten a persones desocupades que ajuden en aquesta tasca. Labora va donar a conéixer aquest dijous l'import d'aquest pla extraordinari a través de la seua pàgina web així com d'algunes de les seues xarxes socials.

Calculen que, amb aquesta dotació, seran al voltant de 400 les persones que podran ser contractades, això sí, durant un període de sis mesos. Per a poder ser beneficiari de les ajudes, les persones en atur que estiguen interessades han de donar-se d'alta en Labora. Segons va informar la Generalitat en un comunicat, aquestes subvencions formen part del paquet de mesures aprovat pel Consell per a pal·liar els efectes de les pluges torrencials, que van provocar quantiosos danys en la Comunitat Valenciana.

En concret, les localitats beneficiàries del pla se situen a les comarques del Baix Segura, el Baix Vinalopó, l’Alt Vinalopó, i el Comtat de la província d'Alacant, i a les comarques de La Costera i la Vall d'Albaida, de la província de València. La selecció de personal començarà aquest divendres i les contractacions s'hauran produït abans de final d'any.

Així, les persones participants en aquest programa seran triades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. Serà cada ajuntament el que sol·licite al seu Espai Labora les professions “que considere oportunes per a fer tasques d'interés general en la seua localitat per a intentar pal·liar, en la mesura que siga possible, la greu situació en la qual han quedat comarques com el Baix Segura”.

Durant la jornada d'ahir també es van donar a conéixer els pressupostos que el Consell destinarà en 2020 a la província d'Alacant, la més afectada per aquest episodi en la Comunitat. Rebrà un total de 346,5 milions d'euros en inversions, la qual cosa suposa un increment del 18,1% respecte als pressupostos de 2019, és a dir, el major esforç inversor de la història realitzat a Alacant.

D'aquesta quantitat, 35 milions es destinaran a fer front als danys provocats per la gota freda, dels quals 25 milions seran per a la rehabilitació dels habitatges afectats.

“Cimera” per la gota freda

El president Ximo Puig va anunciar ahir que se celebrarà una “cimera” per a “analitzar totes les possibilitats que existeixen per a fer d'aquesta desgràcia una oportunitat [...] Tots junts, sense partidismes i amb una mirada integradora, reconnectarem el territori valencià”.