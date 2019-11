Un comensal 'le roba' el puesto al barman Matías Roure para conquistar a su cita en 'First dates'

Hay dos rutinas que no cambian en First dates: El recibimiento de los comensales por parte de Carlos Sobera o Lidia Torrent, y el cóctel de Matías Roure en la barra del restaurante.

Pero este jueves una de esas pautas cambió, y es que el barman le cedió su puesto a Fabio, un italiano afincado en Madrid que reconoció que había estudiado coctelería y no tuvo ningún problema en prepararle un cóctel a su cita y, de esta forma, sorprenderla de la forma más original.

"Para pagarme los estudios de ingeniería trabajaba en verano y aprendí el arte de la coctelería. Participé en varios concursos y, con suerte, llegué a ser el quinto mejor barman europeo en 2001", recordó el italiano.

Al llegar Amalia, su cita, Carlos Sobera le explicó que "resulta que estamos haciendo una degustación de cócteles y hemos incorporado a un nuevo barman que se llama Fabio".

Mientras la madrileña le explicaba al presentador, bajo la atenta mirada del italiano, que "en el amor me ha ido regular porque solo he tenido una relación estable", Fabio preparó el cóctel.

Sobera le preguntó: "¿Cómo te gustan los hombres físicamente? Tipo nuestro barman Matías o tipo Fabio". Amalia le contestó que le gustaban "más los morenos, desde siempre".

"El cóctel se llama Alexander y he ahumado la copa con una rama de canela", señaló Fabio mientras su cita lo probaba y afirmaba que "está muy bueno". Entonces el presentador quiso saber si le había sorprendido el combinado, para inmediatamente afirmar "a ver si te sorprende que tu cita es él", ante la cara de sorpresa de la madrileña.

"La verdad es que me lo he creído todo, pensaba que habían cambiado al camarero. No he pensado en ningún momento que era mi cita y me ha sorprendido muchísimo, pero para bien", aseguró Amalia.

La cena transcurrió tranquila y al final, tras hacerse unas fotos en el fotomatón, Amalia reconoció que tendría una segunda cita con Fabio porque "me ha encantado todo, desde el cóctel hasta la sonrisa que tiene o sus ojos. Me ha parecido un encanto de hombre". El italiano, por su parte, también quiso volver a ver a la madrileña: "Es una chica solar, me ha encantado".