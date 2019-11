Los mejores memes del debate en La Sexta: Pastor-Pastor, Montero-Montero... y el parchís

Parchis…chis…chis, parchis…chis…chis

Es el juego de colores que cantamos para ti

Parchis…chis…chis, parchis…chis…chis

Es el juego que se canta para mi y para ti

Estamos todos muy tristes

El dado no quiere cantar

Pues si no cantan los 5

No podemos empezar🎶🎶 #Debate7Npic.twitter.com/qTXeAspSAP