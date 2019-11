Laura Pausini y Alejandro Sanz anuncian en exclusiva en 'El hormiguero' que serán los nuevos 'coaches' de 'La Voz'

El hormiguero anunció a finales de octubre que Pablo López y Antonio Orozco repetirían como coaches de La Voz en su edición de 2020. Este jueves ha sido el turno de confirmar a los sustitutos de Luis Fonsi y Paulina Rubio.

Pablo Motos aprovechó la visita de Laura Pausini para anunciar que la italiana será una de las coaches del talent musical de Antena 3. Pero la sorpresa para los espectadores llegó cuando emitieron un vídeo, supuestamente para saludar a Pausini, de Alejandro Sanz, pero en realidad anunció, en exclusiva, que también será coach de La Voz el año que viene.

El madrileño se encuentra en México en una gira de conciertos, y mandó el siguiente mensaje: "Hola Laurita, ¿cómo estás corazón? Sabía que estabas hoy en El hormiguero y quería aprovechar para mandarte un saludo". Sanz continuó diciendo: "Estoy en México, que tengo concierto, y deseaba decirte que soy muy feliz porque sé que vas a ser coach de La Voz España, y sé también que van a estar dos grandes amigos como Pablo López y Antonio Orozco".

"Os tengo que decir una cosa, os echo muchísimo de menos y no tengo tantas oportunidades de veros, y de gira, menos que nunca. Así que se me ha ocurrido una idea y es que, si me lo permitís, ser el cuarto coach y así podernos ver mucho más a menudo, trabajar juntos para buscar esa voz en España".

Además, la cantante italiana aprovechó su visita al programa para presentar su nuevo disco, 25 Aniversario, que saldrá a la venta este viernes y con el que conmemora su cuarto de siglo de carrera musical.

.@LauraPausini celebra sus 25 años de carrera musical lanzando su Box Set Deluxe #25Aniversario#PausiniEHpic.twitter.com/UqLGCzCoNY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 7, 2019