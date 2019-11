Consultar el horóscopo de hoy: viernes 8 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 8 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Procura no exagerar con los gastos de la economía familiar y con todo lo que signifique dinero y más si alguien tiene que rendirte cuentas de alguna clase. No pongas mala cara y procura ser comprensivo. Eso no quiere decir que derroches, simplemente que lo organices bien.

Quizá te apetezca mucho esta noche conocer a alguien a través de la tecnología, de las aplicaciones, y eso te puede llevar a algo que no esperas. Tómatelo como un juego, pero con cierta precaución. No corras riesgos innecesarios en ningún sentido.

Probablemente hoy no estarás demasiado inspirado para nada ya que andas con un poco de cansancio acumulado. Un buen masaje y una tarde lo más tranquila posible harán maravillas en tu ánimo. Si tienes que gastar algo de dinero en ello, hazlo.

Durante el fin de semana, van a estar muy presentes las relaciones familiares o una comida y una conversación con alguien de tu entorno servirá para abrirte los ojos. Escucha, te darán ideas muy interesantes e incluso te evitará caer en una trampa o en un error.

Los amigos van a ser fundamentales durante este fin de semana porque vas a estar más tiempo con ellos. Además de aportar diversión y comunicación, os darán puntos de vistas muy distintos de los habituales. Aprovéchalos para plantearte qué cosas puedes mejorar en tu día a día.

Vas a cambiar hoy tu ocio habitual o una salida con la pareja por algo nuevo que no has hecho nunca. Y eso está muy bien porque vas a abrir tu campo a cierta manera de ver las cosas con otra perspectiva. A ella también le vendrá muy bien.

Te va a resultar inevitable hacer algún gasto o desembolso relacionado con inmuebles o con el hogar, pero al final, vas a estar muy contento por hacerlo, te facilitará la vida y la hará más cómoda. Alguien te cuenta algo muy divertido.

Hoy los ánimos estarán más calmados y si tienes pareja vas a disfrutar de momentos de intimidad o de una salida en la que te sentirás arropado y con toda la confianza del mundo para ser tu mismo. Será una noche que recordarás mucho tiempo.

Espíritu animado y abierto y muy comunicativo, tanto que sorprenderá bastante a quien no te conozca demasiado, pero será positivo porque llamarás la atención de alguien a quien le interesas mucho. Aprovecha para desplegar tus encantos.

No te va a importar hacer horas extra en el trabajo porque tomarás las riendas de un asunto profesional al que sabrás sacarle todo el rendimiento posible para el futuro. Es una postura muy inteligente aunque ahora te cueste un pequeño esfuerzo.

mente tenderá a la dispersión y no se centrará demasiado en nada y eso te puede hacer dar un traspiés, cometer un error, delante de alguien importante. Cuanto antes te disculpes y lo asumas, mejor. Pero no debes sufrir, lo olvidarán muy pronto.

Confía en una persona que realmente se ha portado bien contigo siempre porque te lo va a volver a demostrar ahora, cuando lo necesitas. Si es un tema de dinero, vas a conseguir tu objetivo. Demuestra tu agradecimiento con afecto y un pequeño detalle.

