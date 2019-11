Arranca en Castelló la feria TroVAM con encuentros para creadores y debates sobre la cultura

La feria ha arrancado con la presencia de el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz; y el director de la Feria, Joan Gregori María. Los tres han coincidido en destacar el carácter "estratégico del evento al ser punto de encuentro de creadores, productores y agentes culturales". Además, han resaltado "la apuesta del Trovam por la descentralización y la igualdad de género", ha recogido la organización en un comunicado.

A lo largo de la mañana, el público ha podido asistir a mesas de debate sobre las políticas públicas dirigidas al sector de la música; las perspectivas críticas en torno a la cultura; y las enseñanzas de la candidatura València Capital Mundial del Disseny aplicadas al campo de la música.

Además, se han impartido cursos sobre posicionamiento y optimización en Spotify; herramientas online y estrategias de marketing; y royalties y derechos en el entorno digital.

En la vertiente artística, el jazz ha protagonizado las primeras actuaciones de la Feria gracias a los conciertos de la cantante Arantxa Domínguez con el pianista Ricardo Belda y la formación Nina Dinamita & La Swing Milicia. Entre los artistas que participan en la jornada inaugural destacan Joan Dausà, Carles Dénia, Sis Veus, Anna Ferrer y AA Mama, entre otros.

La Feria Valenciana de la Música reanudará sus actividades mañana viernes a las 10 de la mañana con la tercera sesión de las Jornadas Tiim (Turismo & Industria Musical). Tras las dos sesiones celebradas en el Centre del Carme de València a mediados del mes de octubre, la capital de La Plana Alta profundizará en la relación entre la industria musical y el sector turístico.

Por otra parte, el Trovam - Pro Weekend acogerá la presentación del resultado del trabajo europeo MUSIC IS NOT NOISE (La música no es ruido). El acto contará con las intervenciones de gestores culturales de Suiza y el País Vasco. Asimismo, se cerrará el XIV Congreso de la Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en Directo (ACCES).

CHARLA CON LUZ CASAL

Uno de los grandes atractivos de la segunda jornada de la Feria Valenciana de la Música será la conversación protagonizada por Luz Casal y el periodista cultural Carles Gámez en la sala Cámara del Auditori de Castelló a partir de las 16.00 horas.

La vocalista gallega repasará cuarenta años de vida profesional, desde sus inicios en la escena del rock estatal a principios de los años 80, pasando por el éxito conseguido gracias a la banda sonora de la película Tacones lejanos y hasta la actualidad.

En cuanto a los conciertos, el Escenario Turia abrirá al mediodía con la actuación de La Pop, formación de música familiar que revisa el cancionero tradicional con espíritu inclusivo y que presentará su segundo trabajo, Vol. 2. Para ese mismo escenario pasarán Lisasinson, cuarteto de "punki pop" que debutó en el mes de mayo con el single "Barakaldo"; la formación de pop-folk vasca N*gen; la francesa MounQup, con una propuesta de electrónica con reminiscencias gallegas y africanas; y Fru Katinka, dúo valenciano que mezcla R & B, new wave, trap y dancehall.

La música también sonará en otros espacios del Auditorio. Así, la sala Sinfónica albergará los directos del castellonense Junior Mackenzie, con su fusión de folk, rock, jazz y ritmos de raíz norteamericana; Mishima, quinteto de pop que celebra dos décadas en la carretera; y La Plata, banda de post-punk acelerado de la ciudad de València.

La Feria Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend está organizada por el Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana y la Valencian Music Association (VAM!) en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castelló.

También participan otros organismos como la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana (MusicaProCV), la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo (En Viu!), el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània, la Fira B! (Illes Balears), la Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en Directo (ACCES), el circuito de música portuguesa OuTonalidades y Cerveza Turia.