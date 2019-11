Errejón: "El PSOE se va a quedar bizco de hacer guiños a un lado y a otro"

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, trata de aprovechar los últimos días de campaña para remontar los malos pronósticos que arrojan las encuestas. Ayer, Errejón redobló sus críticas contra los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a quienes en un mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz) pidió que se pregunten si "ha merecido la pena" ir a segundas elecciones "por un ministerio más o cinco escaños más" y "dar una segunda oportunidad" a la ultraderecha de Vox.

Además, Errejón cargó contra la indefinición de Sánchez a la hora de aclarar cuáles son sus planes a la hora de pactar tras las elecciones. "El PSOE tiene que dejar de hacer titubeos y debe decidirse", porque "se va a quedar bizco de hacer guiños a un sitio y a otro", criticó el líder de Más País en una entrevista en La Sexta en la que también planteó que, "incluso si Sánchez quisiera llegar a acuerdo para pedirle la abstención al PP, eso es un camino que no lleva a ningún sitio" porque el resultante sería un Gobierno condenado al fracaso en pocos meses.

"Alguien que pone de lema ‘Ahora sí’ pero no dice con quién no es muy de fiar", insistió durante la tarde en su mitin Errejón, haciendo referencia al PSOE. Pero lo más "preocupante", reiteró Errejón, es que "Sánchez e Iglesias" están "dispuestos a volver a hacerlo" y provocar terceras elecciones.

El candidato de Más País también planteó varias veces la necesidad de parar a la extrema derecha. "Hay que votar porque la política no desaparece porque no la mires. Van a seguir haciendo política y no sirve hacer manifestaciones antifascistas el 11 de noviembre, hay que movilizarse el 10-N", apuntó.

"No conformar gobierno es un crimen contra los trabajadores", planteó Errejón, que pidió votar a su formación para que no ocurra "lo mismo" que el 28-A.