Casado se compromete con Ford Almussafes y la igualdad de los valencianos: "Soy uno de los vuestros"

"Soy uno de los vuestros", ha exclamado en un mitin en el auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de València, donde ha vuelto a exigir que la Comunitat no se convierta "en el anejo de unos fantasmagóricos 'paíssos catalans'". "No os dejéis mancillar, no lo voy a permitir", ha enfatizado a los mil asistentes.

Casado ha arrancado su discurso en clave valenciana, recalcando que está "orgulloso del PPCV ahora y siempre" y que es una tierra que quiere por su hijo alicantino y su mujer ilicitana. Por contra, ha asegurado que le suena "raro" oír a Compromís al PSPV hablar de País Valencià.

Pero ha defendido que hay que hablar "claro" de la Comunitat, a tres días del 10N, y "mirar a los ojos a la gente". "Mi compromiso es firme: cuando sea presidente del Gobierno voy a mejorar la financiación de todos los valencianos porque es de justicia", ha prometido, algo que ya garantizó el 9 d'Octubre.

Ha criticado que el PSOE fue "sectario" al cambiar el modelo de financiación para "perjudicar" a las comunidades donde gobernaba el PP y después "a la España más vacía". "¿Dónde quedaron las manifestaciones de Ximo Puig -'president' de la Generalitat y líder del PSPV- y otros barones socialistas?", se ha preguntado, lo que ve como "el colmo de la hipocresia y del cinismo".

Su segundo compromiso es finalizar el Corredor, "fundamental para toda España, todo el Mediterráneo y toda Europa". Ha recordado que "es una obra que planeó el PP" mientras "no interesa" al Gobierno socialista en funciones porque "no ha ejecutado ni la mitad" de los 900 millones presupuestados en 2019. También ha destacado que la alta velocidad o los aeropuertos llegaron con gobiernos de su partido: "Esta comunidad no se puede entender sin el impulso, inversión y respeto del PP".

En tercer lugar, Casado ha asegurado que atenderá la "preocupación" actual de la industria del motor por la situación de la planta de Ford en Almussafes (Valencia), ante el expediente de regulación de empleo y la decisión de la compañía de trasladar dos motores a Estados Unidos en 2023.

Se ha preguntado "cómo es posible que la ministra -de Economía en funciones, Nadia Calviño- ponga en riesgo, en una entrevista por la mañana, a un sector que emplea a miles de familias en toda España" y ha recalcado a los socialistas que "lecciones de medio ambiente ninguna" al PP. "Un día no quieren el diesel, otro el motor de combustión... no todo el mundo tiene la suerte de tener un Falcon o de comprarse un coche eléctrico", ha recalcado, afeándoles que se hagan "los simpáticos en Europa".

También ha prometido atender a los agricultores afectados por tratados comerciales a impulsar una "negociación justa" con la Unión Europea, para un comercio "libre pero con los mismos requisitos sanitarios". Para ello, ha destacado que el portavoz 'popular' en el Europarlamento, el valenciano Esteban González Pons, "se está dejando la piel después de la peor campaña de los últimos años".

UNA LENGUA QUE "NO DIVIDA"

Más allá de la economía, Casado ha mostrado su intención de que la lengua "no divida" a los valencianos, al estar "orgulloso de que en España haya distintas lenguas y que convivan y enriquezcan". Ha puesto como ejemplo que en la pensión de Muro d'Alcoi (Alicante) donde ha comido esta tarde la propietaria le ha hablado en valenciano, como también sus abuelos.

"¿Qué problema hay para estudiar en valenciano sin acabar con el español?", ha reivindicado, lo que ve como "una manía de querer hacer ingeniería social con la lengua, la identidad, la historia y los sentimientos". Ha destacado así el papel de Lo Rat Penat, "esa asociación civil que defiende el valenciano como parte de la identidad de España".

Por todo ello, ha hecho hincapié en que "no se entiende España sin el reino de Valencia, la gran Valencia que no es el apéndice de nada ni de nadie" y que "despertó con una gran alcaldesa como Rita Barberá". "No hay 'païssos catalans', es mucho más importante que un anejo de una entidad fantasmagórica. No os dejéis mancillar", ha enfatizado en este punto.

"POBRE XIMO, NO LE DEJAN NI UN RESQUICIO"

Por otro lado, el aspirante a presidente ha exigido a los socialistas "la misma vara de medir" en casos como la investigación de Inspección de Trabajo a empresas del hermano del 'president' de la Generalitat. "Qué mal van a dormir los Puig, pobre Ximo, no le dejan ni un resquicio para escaparse", ha aseverado, y ha reclamado que "aquellos que ejercían la inquisición sean ahora ejemplares".

La dificultad, ha advertido, es que "quien no es ejemplar en el PSOE se topa con la 'omerta' de su partido e incluso puede llegar a presidente". En la misma línea, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha exigido a Puig que "respete la independencia judicial en todos los casos" y dé explicaciones, recordando que puso al PP "el listón ético y estético tan alto" cuando estaba en la oposición.

Bonig ha asegurado a Casado que la Comunitat le "necesita" al igual que cuando estuvo en los "momentos duros" y hasta "16 veces en los últimos meses". "Lo mejor está por llegar", ha prometido, y ha advertido al público que "nadie se lamente el lunes de lo que no hizo el domingo", que ve como las elecciones más importantes de la historia para la Comunitat.

Como cabeza de lista al Congreso por Valencia, Belén Hoyo ha ensalzado a Casado como "un buen político que no puede estar dando bandazos" y se ha comprometido a "luchar" por los agricultores en Madrid, Bruselas, Estados Unidos o "donde haga falta", junto al "reto" de la financiación.

UN PRESIDENTE "SIN AMNESIA CON LOS VALENCIANOS"

Y la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mª José Catalá, ha garantizado a Casado que el PPCV le apoya en su "sprint final", como demuestra el "esfuerzo" de haber organizado el mitin en 24 horas. "Estás en los buenos momentos, pero también has estado en los malos, y esto nosotros no lo olvidamos", ha manifestado, por lo que cree que será "un presidente que no tendrá amnesia con los valencianos".

También ha cargado contra el bipartito Compromís-PSPV del gobierno local: "Sinceramente, para ser elegante, te diré que no están a la altura tercera de la tercera capital de España", poniendo como ejemplo el fraude de cuatro millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).