El jutge que investiga l'estafa en EMT València té per personada Caixabank com a possible responsable civil

Així consta en un escrit, de data d'aquest dijous, al que ha tingut accés Europa Press. La providència no és ferma i contra ella cap recurs de reforma en el termini de tres dies en el mateix jutjat.

El jutjat manté oberta des de principis d'octubre una investigació sobre l'estafa de quatre milions d'euros en l'empresa pública, mitjançant la falsificació de firmes d'apoderats autoritzats a moure diners de l'EMT i huit transferències bancàries a comptes de la Xina, algunes d'elles des de l'entitat Caixabank. En la causa figura com a investigada l'única treballador acomiadada, que era directora d'administració i que està citada el 12 de novembre.

L'Ajuntament de València va aprovar el passat 4 de novembre iniciar els tràmits per a personar-se en la causa amb l'objectiu de "recuperar fins a l'últim cèntim d'aquesta estafa contra l'EMT i l'Ajuntament", segons van anunciar els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo en la roda de premsa de la Junta de Govern.

Gómez explicava en eixe moment que el consistori "va a ser part legitimada per a personar-se com a acció civil" però, a més, els seus servicis jurídics van a treballar perquè estiga personat en la causa com a una part més.

Pel que fa a la possibilitat que l'Ajuntament exercira algun tipus d'acció legal contra Caixabank, la vicealcaldessa assegurava que serien "respectuosos amb els procediments oberts" però subratllava: "L'Ajuntament està legitimat per a emprendre qualsevol acció contra qualsevol de les parts".

"IRREGULARITATS INTERNES"

Un recent informe de Caixabank atribuïa a l'EMT la responsabilitat del frau i retreia que "pareix més prompte que l'EMT pretén ara traslladar a CaixaBank les resultes negatives de tot un conjunt d'irregularitats internes que s'haurien produït en l'empresa".

Entre altres circumstàncies, el document assenyalava que la directora de Gestió i de l'Àrea Financera, que estava en les dates en les quals es va produir el frau de baixa per maternitat, va ser informada mitjançant un correu electrònic de dos transferències realitzades els dies 17 i 20 de setembre, i que van acabar suposant, juntament amb altres sis més, eixa estafa de quatre milions.

L'entitat concloïa que eixa directiva va tindre "puntual coneixement de l'operativa mitjançant l'accés i visualització a través de banca online del dipòsit sobre el qual es realitzaven les transferències" a comptes de la Xina i que "cap manifestació ni objecció va formular a aquest".

El document era la resposta de Caixabank a la sol·licitud, per part de l'EMT, de l'"abonament immediat de l'import de huit transferències ordenades per un total conjunt de 4.040.898,22 euros" -que es va realitzar el dia 10 d'octubre- i al que l'entitat no va atendre "per raons que la seua companyia (l'EMT) sobradament coneix".

"Que l'EMT haja sigut objecte d'un frau intern propiciat per unes manifestes debilitats internes de seguretat, no suposa cap responsabilitat de Caixabank", recalcava i afirmava no guardar "cap nexe causal" amb ell ni amb l'absència de mesures de control o prevenció de l'empresa per a evitar el delicte.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va defendre recentment a València que van ser "precisament" els controls de l'entitat financera els que van permetre "detindre" l'operativa del frau.