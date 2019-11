UP rechaza la posible reducción del tramo a soterrar en el proyecto de la A-62 en Simancas (Valladolid)

De esta manera, la formación de izquierdas reacciona ante la propuesta que se ha conocido esta semana que reduce el tramo a soterrar al paso por Simancas, dentro del proyecto de ampliación de la autovía A-62 entre Cigales y la localidad simanquina.

Tal y como informaron varios vecinos a Humanizar Simancas, el pasado 29 de octubre tuvo lugar en el municipio una reunión entre un grupo de ingenieros del Ministerio de Fomento y de la empresa proyectista Esteyco con la subdirectora general de Carreteras, Rosalía Bravo, para abordar la cuestión de la adecuación de la A-62.

Según ha podido conocer la plataforma vecinal se habría dado la orden de modificar el proyecto inicial y pasar a soterrar únicamente la parte de la vía junto al Archivo General Histórico (unos 243 metros). Así, se suprimirá el soterramiento de la zona del Silo, lo que elimina las entradas actuales al municipio, que se trasladarían "casi a la altura de la urbanización Panorama, dirección Tordesillas".

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de Unidas Podemos muestran su apoyo a la propuesta de la plataforma vecinal Humanizar Simancas y del Grupo Municipal Simancas Toma la Palabra, sobre que la solución óptima para la adecuación de la A-62 a su paso por el municipio es una variante de trazado por la ladera del páramo, que evite que la autovía atraviese el núcleo urbano y frene las consecuencias medioambientales y de seguridad vial.

En caso no poder llevarse a cabo la variante, pese a que UP recuerda que el Ministerio "no ha hecho hasta la fecha estudio alguno que refleje lo que supondría optar por esta vía", la segunda opción más adecuada, a su juicio, sería el soterramiento completo, proyecto inicial de dicho ministerio, que ahora "esta en el aire".

Unidas Podemos Valladolid lamenta que se valore esta opción, que "priva de accesos dignos al municipio a los vecinos de Simancas", así como "el secretismo con el que se está desarrollando este proyecto desde el Ministerio de Fomento y el propio Ayuntamiento de Simancas".

También critican la postura del PSOE del municipio ante esta situación, ya que apuntan que "ha optado por apoyar al PP, lo que entierra para siempre la posibilidad de realizar una variante de la autovía, opción que tiene un respaldo mayoritario por parte de los vecinos de Simancas".