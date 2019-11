La actriz Belén López, obligada a parar por un problema de salud: "Tengo que escuchar a mi cuerpo"

Hay momentos en los que si uno escucha a su cuerpo, este está reclamando un descanso. Básicamente, un enorme 'basta'. Y eso es lo que ha oído Belén López, que ha enviado un mensaje para informar a sus seguidores a través de Instagram.

López, que ya tuvo que someterse a una operación quirúrgica el pasado verano, parecía totalmente recuperada y en plena forma, pero ella misma ha sido la encargada de explicar a sus 60.000 seguidores la decisión.

Y es que esta decisión afecta sobre todo a su próxima actuación, para la cual la intérpete de Amar es para siempre o Mar de plástico no se ve preparada ni en plenas facultades por nuevos problemas de saud.

"Chicos, lo he intentado, pero al ponerme a ensayar fuerte para el teatro de La Zarzuela mis alas no me permiten volar tan alto como nuestro desconcierto requiere", ha asegurado.

La expareja de Miguel Ángel Silvestre ya ha manifestado en alguna ocasión que está recibiendo sesiones de fisioterapia y rehabilitación tras la intervención y este parece ser el origen de la cancelación del trabajo próximo. "Es demasiado pronto. Tengo que escuchar a mi cuerpo y ser responsable con él. Y no quiero subirme a ese teatro sin dar el cien por cien", ha puntualizado.

"Así que, finalmente, vamos a posponerlo. No preocupaos por nada que todo va a ir maravillosamente", ha relativizado antes de finalizar: "¡Os iré informando! Solo se pospone ya os diré la fecha. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre".

Muchos seguidores han mostrado su apoyo a la intérprete de 49 años. También sus amistades, como Bibiana Fernández, que le ha dicho que "el cuerpo es sabio", o Mariola Orellana: "Venga, ponte fuerte ya que estamos deseando verte".