Pablo Casado eleva el tono en la recta final de campaña: "La crisis ya está aquí"

Pablo Casado afronta el final de la campaña centrándose en hablar de economía. Este jueves, en Cartagena (Murcia), lo hizo elevando el tono contra Pedro Sánchez y acusándole de negar la crisis para intentar "ganar dopado" el 10 de noviembre y "adulterar las elecciones". Y subrayó con vehemencia: "La crisis está aquí. Hay una crisis como la copa de un pino". El candidato del PP lleva varios días poniendo el foco en la posible recesión económica que puede vivir España, y ve a los socialistas sin reacción ante esa coyuntura.

Casado, que estuvo acompañado por el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, volvió a incidir en que los suyos son "el único partido" que habla de economía, mientras que Sánchez "tiene la cobardía de no mirar a la cara ni contestar" cuando se le requiere sobre desempleo o crecimiento económico. Según el líder del PP, la revisión del crecimiento del PIB español realizada por la Comisión Europea confirma las previsiones del Fondo Monetario Internacional o de organismos como Funcas o el BBVA y demuestra que "solo el gobierno intentaba engañarnos".

En el mismo sentido advirtió de que Pedro Sánchez actúa como hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero negando la realidad de la economía en una etapa en la que emigraron de España miles de jóvenes y otros tantos jubilados tuvieron que acoger a familiares en paro. "Si no lo queremos repetir solo hace falta ir el domingo a votar al PP", zanjó Casado.

Por otro lado, el candidato sostuvo que al presidente en funciones se le «da muy bien dividir el voto de la derecha, pero la división de poderes no va con él», en referencia a sus declaraciones sobre el nombramiento de los fiscales, y ha subrayado que "el daño que ha hecho a la Fiscalía es tremendo y solo la respuesta indignada de los fiscales le ha hecho rectificar con la boca pequeña, y además cuando era tarde". En su opinión, "en cualquier otro país europeo" estaría inhabilitado para ser candidato "después de sus declaraciones sobre la Fiscalía o los CDR y de su negativa a contestar sobre los pactos" poselectorales.

En la parte final de su intervención, Casado insistió en que el PSOE trata de dividir el voto de la derecha, pero ha hecho hincapié en que votar al PP es "echar a Sánchez de la Moncloa. Se puede votar a Cs o a Vox, pero las únicas garantías para que Sánchez se vaya de la Moncloa están en votar al Partido Popular este domingo".

Por otro lado, Pablo Casado aprovechó su visita a Murcia para abordar la situación del Mar Menor. El candidato popular exigió fondos nacionales y europeos para conservar "en perfectas condiciones la laguna salada más grande de Europa".

"Lo del Mar Menor es una catástrofe europea, vamos a ir todos juntos, pero no mintamos, que no mienta el PSOE, no es verdad que esto tenga que ver con el Gobierno regional porque entonces su presidente cerraría el grifo oportuno y no es tan fácil", explicó Casado, antes de añadir que si él llega a la presidencia del Ejecutivo central después del 10 de noviembre mejorarán las infraestructuras y construirán diques y embalses "para prevenir también los efectos de inclemencias meteorológicas como las producidas por la gota fría".

Rivera dice que Cs será "actor decisivo" para los pactos

Albert Rivera quiere trasladar el mensaje de que, sean cuantos sean, los escaños de Ciudadanos serán decisivos tras las elecciones del domingo. El presidente naranja explicó que lo importante es "para qué sirven" los diputados que se tengan. Se comprometió, en este sentido, el 11-N se "arremangará" para formar gobierno, en este caso con el PP, o para "desbloquear España". Rivera hizo hincapié en un desayuno informativo en que lo que más le importa es ser "actor imprescindible» más allá de los diputados que pueda conseguir Cs, refiriéndose a las encuestas, que pronostican una caída importante del partido naranja. De esta manera, el líder de Cs vuelve a la idea de que el partido pueda ser llave o decisivo para evitar otra repetición electoral, una idea que rechazó el 28-A cuando pudieron sumar con el PSOE.

En este nuevo escenario que se planteará el 10 de noviembre, afirmó que lo que más le importa es lo que puede hacer con los escaños que le den los españoles y, en este sentido, ha explicado que su plan A es un gobierno de PP y Ciudadanos, "que es lo deseable", pero si no consiguen la aritmética necesaria entonces pondrá de su parte para desbloquear la legislatura.

"Si no tenemos mayoría no podemos enfadarnos y no respirar, la diferencia entre Casado, Vox y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar en el gobierno y en la oposición", subrayó Rivera. Es el único candidato, señaló, que "a pecho descubierto" ha dicho a los españoles lo que va a hacer con sus votos: "Lo más valiente ahora mismo es arrimar el hombro y desbloquear el país". Cree, según él, que se puede "llegar a acuerdos entre distintos", abogando, si se puede, por un Ejecutivo con el PP "con tintes liberales y que no pacte con los nacionalistas". Sobre su futuro –que depende de los resultados– aseguró que su papel "no será un problema ni para Ciudadanos ni para España".