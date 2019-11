Comité d'empresa de Ford Almussafes traslladarà a la direcció europea una postura comuna sobre el trasllat de producció

Així ho han indicat a Europa Press els representants dels sindicats, que han detallat que la setmana vinent tindran una nova reunió de la qual eixirà el text d'aquest comunicat.

Segons ha ressaltat el representant de CGT, Mariano Bosch, és la "primera vegada en molt de temps" en què els quatre sindicats acorden una postura comuna en un comité d'empresa, una cosa que, al seu juí, denota el "complicat" de la situació.

Bosch ha manifestat l'esperança del seu sindicat que la direcció europea "es comprometa" amb la planta valenciana i que aporte altres projectes per a poder mantindre l'ocupació després del cessament de producció dels motors Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres l'any 2024.

Per la seua banda, el secretari general de CCOO en la planta, José Arocas, ha considerat que la situació és "molt seriosa" i ha incidit en la necessitat que l'empresa aporte "càrrega de treball" a la planta valenciana.

"S'està parlant que es garantisca l'ocupació i els llocs de treball" en la planta d'Almussafes, que ha vingut patint Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en els últims anys.

RATIFICACIÓ DE L'ERTO I CALENDARI LABORAL PER AL 2020

La reunió ha comptat amb altres dos punts del dia: la ratificació del nou ERTO que està aplicant la companyia. Dels quatre sindicats, només UGT ha ratificat aquesta mesura, mentre que STM l'ha rebutjada per no incloure el 100% del salari; CCOO, que ha apostat per substituir els dies de l'ERTO que queden per jornades industrials i CGT, que ha considerat que l'expedient "no està justificat suficientment".

Així mateix, s'ha votat la proposta de vacances per a l'any 2020. En aquest cas, la més recolzada ha sigut la d'UGT, que apostava per tres setmanes a l'estiu i una en Setmana Santa. Mentre, STM ha proposat una setmana més en Nadal a més d'aquestes, així com els dies 18 i 20 de març i el 17 de juliol.