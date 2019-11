La eurodiputada Rosa Estaràs reivindica el desbloqueo de la Directiva Antidiscriminación

Según ha informado el PP en un comunicado, la eurodiputada balear ha expresado que "una vez que se apruebe y se despliegue esta directiva tendremos instrumentos europeos para dar respuesta a hechos como el denunciado".

Estaràs ha manifestado que "no podemos mirar hacia otro lado cuando la Federación Española de Voleibol no permite participar en el campeonato de España a una de sus jugadoras por tener Síndrome de Down".

En este mismo sentido, Estaràs ha solicitado a la Comisión Europea a que, en el marco de sus competencias de defensa de los Tratados y de la Carta de Derechos fundamentales, se dirija a la Federación Española de Voleibol para aclarar esta situación "impropia de la Europa del siglo XXI".

Por último, la eurodiputada popular ha insistido en la importancia de avanzar en la Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual.

"Se trata de alma social, de no poner en jaque nuestros valores, de tolerancia y, sobre todo, de preservar los derechos fundamentales", ha dicho Estaràs.