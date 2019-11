Rivera promete a los motoristas sustituir los guardarraíles "asesinos" en toda España en cuatro años

Tras destacar que en la Comunidad de Madrid próximamente se pondrá en marcha un plan con este objetivo, financiado en los presupuestos de 2020 con 1,3 millones de euros, Rivera ha explicado que quiere hacer lo mismo a nivel nacional.

Porque al quitar guardarraíles que "amputan y matan", se "ahorra sufrimiento" y también "costes en sanidad", ha declarado en Herrera de Duero, a donde ha llegado en moto acompañado por el candidato por Madrid al Congreso Marcos de Quinto y otros cargos de Cs.

En esta localidad vallisoletana se celebran concentraciones de aficionados a la motocicleta, y el presidente de Ciudadanos ha aprovechado la ocasión para recordar a todos los motoristas que han fallecido en las carreteras, unos 200 al año de media, y a los que resultan heridos.

Además, ha afirmado que la formación naranja apuesta por señalizar mejor los puntos negros y solventarlos. Porque, según ha indicado, allí donde se advierte con mayor claridad de una curva peligrosa o un asfalto complicado, "se ahorran muchos accidentes de tráfico".

POLÍTICAS DE Cs EN LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Rivera ha hecho las declaraciones ante los medios acompañado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, el presidente de las Cortes autonómicas, Luis Fuentes, y la cabeza de lista al Congreso por Valladolid en las elecciones generales del domingo, Soraya Mayo.

El líder del partido naranja ha resaltado que ahora ya no cuentan lo que van a hacer en las instituciones, sino que ya están aplicando sus políticas en los gobiernos de cuatro comunidades autónomas y en unos 400 ayuntamientos.

En Castilla y León, las medidas de regeneración y lucha contra la corrupción y el trabajo para "defender los servicios públicos", lograr "una mayor eficacia de la Administración" y suprimir próximamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones demuestran que "se pueden cambiar las cosas", ha asegurado.

MOVILIZAR A LOS VOTANTES MODERADOS

Sin embargo, ha advertido de que esto solo se podrá conseguir a nivel nacional si el domingo acuden a votar "muchos liberales, moderados y gente de centro".

"Hace falta que se movilicen" como lo hicieron en las elecciones de abril porque si no, "los extremos ganan" y el PP y el PSOE "no harán las reformas que no han hecho en 40 años", ha subrayado, reivindicando además la promesa de Cs de desbloquear la situación tanto si puede formar gobierno con el PP como si la única opción es hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez.

Por otro lado, Rivera ha exigido al presidente del Gobierno en funciones que cumpla su obligación de "garantizar la seguridad pública y la libertad de voto en todos los rincones del país, también en Cataluña", donde algunos "radicales" están amenazando con "un boicot a la democracia".