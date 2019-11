Un malagueño en silla de ruedas, atrapado entre andenes en Madrid por la avería de los ascensores

Hijano ha explicado a Europa Press que aprovechando un viaje a Pinto este pasado fin de semana para visitar a un familiar, él y su familia decidieron visitar el centro de Madrid el sábado por la mañana y tomaron el tren con la intención de bajarse en la estación de Sol.

Según ha relatado, cuando se apearon en la estación el personal de seguridad les informó de que el ascensor no funcionaba "y que llevaba tiempo así", lo cual, dado que Hijano se desplaza en silla de ruedas, le impedía acceder a la planta superior y salir a la calle.

"Nos dijeron que el ascensor del andén de enfrente sí que funcionaba, por lo que la opción que nos dieron era volver a subir al tren, bajarnos en la siguiente estación y allí coger el ascensor, pasar al otro lado, volver a bajar y tomar otro tren en sentido contrario para volver a Sol y subir al ascensor que sí estaba operativo", ha detallado.

Sin embargo, al llegar a la siguiente estación, Nuevos Ministerios, la familia se encontró con el mismo panorama, pues los empleados de seguridad les dijeron que allí tampoco funcionaba el ascensor y que, nuevamente, la única opción era continuar hasta la próxima estación y cambiar allí de sentido para volver a Sol.

"Lo más increíble es que nos bajamos en la siguiente, Chamartín, y allí sí que funcionaba el ascensor, pero el empleado de seguridad nos dijo que el de bajada hacia el otro andén también estaba estropeado", ha continuado Hijano, quien ha reconocido que llegó a pensar "que se trataba de una cámara oculta o algún tipo de broma".

Tras este nuevo percance la familia se dirigió a información, donde, tras pedirles disculpas, les ofrecieron como opción tomar un ascensor que sí funcionaba hacia una vía por la que tenía que pasar un tren con destino Aranjuez "y nos dijeron que nos lo podían desviar para que bajáramos y lo cogiéramos".

"Íbamos a poner una reclamación, pero nos dijeron que el tren llegaba en cinco minutos, así que tuvimos que salir corriendo para llegar a tiempo, cogerlo y por fin poder ir hasta Sol, bajarnos, coger el ascensor que sí funcionaba en esa estación y subir a la calle", ha recordado.

Una vez de regreso a Málaga y ante la "impotencia" vivida a causa de esta "lamentable situación", Hijano decidió compartir su experiencia en su perfil de Facebook, donde ha tenido una enorme repercusión y ha sido compartida por más de 6.000 usuarios en apenas unos días.

"Quiero dejar claro que el único objetivo de hacer pública esta situación es que esto no vuelva a pasar, pues no puede ser que una persona con movilidad reducida tenga que salir a la aventura, a ver lo que se encuentra, o que tenga que modificar su plan de viaje porque sabe que allí no va a funcionar el ascensor", ha puntualizado Hijano.

Del mismo modo, ha aclarado que su crítica no va hacia nadie en particular, ya sea Renfe, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, "pues da igual quien sea responsable, pero lo que no puede ser es que se dé esta situación en una estación como Sol, en pleno centro de la capital de España, por la que pasan miles de personas cada día".

A raíz de la publicación en Facebook, la Policía Municipal de Madrid ha contactado con este malagueño y ha interpuesto una denuncia por lo ocurrido ante la Oficina de Atención a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es la encargada de tramitar las denuncias en materia de intercambiadores y transportes de la red viaria de Renfe.