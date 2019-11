Casado se compromete a aprobar una partida presupuestaria para recuperación del Mar Menor en su 1º Consejo de Ministros

Así lo ha hecho saber a los representantes del PP en los Ayuntamiento del Mar Menor, con quienes se ha reunido durante casi una hora en una sala del Teatro Romano de Cartagena. Casado les ha expresado su compromiso con la laguna salada y a trabajar por recuperar su estado "sin escatimar en recursos".

En la misma reunión, ha escuchado "de primera mano" a los alcaldes de San Javier, José Miguel Luengo, a la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, así como al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Nicolás Ruiz, que han estado acompañados por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, el secretario general del PP y candidato por Murcia al Congreso de los Diputados, Teodoro García, y la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Casado ha querido sentarse y escuchar lo que dicen los ayuntamientos afectados por la DANA de septiembre y por el estado de la laguna salada, a fin de poner en marcha medidas que lleven a la recuperación del Mar Menor.

Los representantes 'populares' ribereños le han trasladado la necesidad de infraestructuras, y medidas para evitar nuevos vertidos, así como regenerar y recuperar la laguna salada.

En el acto en el Teatro Romano de Cartagena, Casado ha manifestado su compromiso a trabajar por la recuperación del Mar Menor, donde ha exigido fondos nacionales y europeos para conservar "en perfectas condiciones la laguna salada más grande de Europa".

"No es un problema solo de la Región de Murcia", añadía, "lo del Mar Menor es una catástrofe europea, vamos a ir todos juntos, pero no mintamos, que no mienta el PSOE, no es verdad que esto tenga que ver con el Gobierno regional porque entonces su presidente cerraría el grifo oportuno y no es tan fácil".